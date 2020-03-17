Деніел Редкліфф розповів, як зйомки у "Гаррі Поттері" ледь не зруйнували його життя

Голлівудський актор Деніел Редкліфф зізнався, що насправді світова слава не тільки позитивно вплинула на нього. Під час зйомок останньої частини "Гаррі Поттера" він страждав від алкоголізму, що ледь не зруйнувало його життя.

Про це актор відверто розповів у програмі BBC Radio. За словами Деніела Редкліффа, вперше в образі Гаррі Поттера він постав в 11 років. Одразу після виходу фільму в прокат британець отримав світову славу, до якої не зовсім був готовий. Та вже під завершення останньої частини франшизи актор мав алкогольну залежність. На той час йому було 22.

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"Якби я вийшов і напився, я б раптово усвідомив, що це всім цікаво, тому що це не просто п'яний хлопець. Це було б щось на кшталт: "О, Гаррі Поттер напивається в барі". А потім, коли сильно напиваєшся, ти усвідомлюєш, що тепер люди дивляться на тебе ще більше, тому що тепер ти занадто п'яний. І ти думаєш, що, ймовірно, тобі слід пити ще більше, щоб це ігнорувати", – розповів Деніел Редкліфф.

Я багато пив. Це почалося ближче до кінця зйомок і продовжилося після того, як вони закінчилися. Це була паніка, я не знав, що робити далі. Я відчував себе некомфортно, будучи тверезим,

– додав він.

Не оминув Деніел Редкліфф і питань про дитинство. З 10 років він знімається у кіно, тому прихильників завжди цікавило, як це, коли ти у шкільному віці починаєш більше заробляти за батьків.

"Такі діти стають годувальниками для своєї сім'ї. Таким чином, багато людей залежні від них, тому вони відчувають тиск з боку. Я думаю, саме через це ви і бачите, що зірки починають пити і вживати наркотики, бо це весело і доступно для них, це здається їм гарною ідеєю. Поруч з тобою немає нікого, хто говорив би про наслідки або був би чесний з цього приводу", – зазначив актор.

Це не вперше Деніел Редкліфф відверто розповідає про свою алкозалежність. У 2019 році він зізнався, що хоче на власному прикладі показати, що згубна звичка може зруйнувати все життя. Після курсу реабілітації Деніел вже кілька років не вживає алкоголю. Окрім цього, актор "Гаррі Поттера" додав, що подолати залежність йому допомогли батьки та зіркові колеги.