Денис Берінчик розповів, куди витратив перші призові 80 тисяч доларів

Популярний український боксер та колишній учасник шоу "Танці з зірками 2019" Денис Берінчик зізнався, як йому вдалось вибороти перші 80 тисяч доларів та на що він їх витратив.

Денис Берінчик поділився спогадами у розважальному шоу "СЛАВА+", яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ. Боксер став зірковим гостем та не оминув каверзних питань від ведучого Слави Дьоміна.

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За словами відомого українця, перший великий дохід від спорту він отримав на Олімпійських іграх в 2012 році. Змагання пройшли у Лондоні, а Денису Берінчику довелось поборотись із перспективними боксерами зі Швеції, Австралії, Монголії. У фіналі українець зійшовся на рингу з кубинцем Роніельом Іглесіасом Сотолонго, який переміг з невеликою перевагою, а Денис Берінчик з гопаком отримав "срібло".

Після Олімпійських ігор відомий боксер отримав свої перші призові – 80 тисяч доларів. У програмі "Слава+" Денис Берінчик розповів, що чималу суму він витратив на ремонт квартири.

На ремонт квартири. Це було 80 тисяч доларів, олімпійське срібло,

– зізнався Денис Берінчик.

Решта суми боксер розподілив на витрати, які вже давно планував. Зокрема, Денис Берінчик купив своїй дружині шубу, допоміг матеріально мамі та дав батьку кошти на бізнес. Також Берінчик зауважив, що ще не заробив свій перший мільйон доларів.

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