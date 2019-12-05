Денис Повалій став татом: перші фото сина

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Денис Повалій та Світлана Віхрова / Instagram /@bro.ducer

Музикант поділився радісною новиною на сторінках соціальних мереж. Дитина стала первістком для пари, яка одружилася ще влітку 2015 року. Кілька місяців тому Денис показав фото вагітної дружини Світлани Віхрової.

Музикант Денис Повалій часто афішує особисте життя. Його сторінки соціальних мереж переповнені фото з дружиною. Він публікує світлини зі спільних подорожей та світських заходів. Про вагітність коханої він також повідомив в інтернеті. 

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Вчора у його інстаграм-сторіс з'явилися фото з пологового будинку. 

Це був найбільш хвилюючий день, з того моменту, як я зробив пропозицію,
– розповів музикант. 


Музикант Денис Повалій / Instagram /@bro.ducer

Чоловік підтримував дружину як вдома під час переймів, так і в одній з приватних клінік Києва. Про це він звітував у своєму інстаграмі. 

Дружина також підтвердила народження первістка. Вона поділилася кадрами ніжок маленького синочка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ???? ??????? (@lana_vihrova)

Раніше музикант повідомив про те, що пара довго не наважувалася на продовження роду. Їх лякала відповідальність, матеріальне забезпечення малюка та здоров'я. Але любляча дружина змогла перетворити його з хлопчика на справжнього чоловіка. Він безмежно щасливий від того, що скоро його кликатимуть татом. 

Дякую тобі, прекрасна, дбайлива і вірна дружина, що вибрала саме мене з сотень претендентів,
– висловився Денис Повалій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Denis Povaliy (@bro.ducer)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Denis Povaliy (@bro.ducer)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти
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