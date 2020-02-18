Держкіно України заборонило покази фільму за участю Зеленського: відома причина

Державне агентство України з питань кіно заборонило показувати на території України п'ять стрічок. До списку потрапило дві російських картини, а також одна українсько-російська комедія за участю чинного президента України Володимира Зеленського.

Про те, що під забороною публічних показів опинився фільм за участю Зеленського "8 перших побачень" повідомляється на сайті Держкіно.

До речі: Російських акторів двічі за день не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 10 років

У категорії "недозволених" для демонстрування і розповсюдження, для публічного, комерційного, а також домашнього відео на території України комедія опинилася через те, що до акторського складу входить російська актриса Катерина Варнава.



Катерина Варнава та Володимир Зеленський у фільмі "8 перших побачень" / Фото з відкритих джерел

Загалом список із заборонених стрічок складається з п'яти фільмів. Три з них було вирішено заборонити на підставі закону "Про кінематографію", а також після звернення СБУ за законом Міністерства культури "Про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці". Додамо, що до останнього внесено ім'я Катерини Варнави.

Доповнили список американський трилер "Мачете" та французький фантастичний фільм "Бешкетники з Тімпельбаху". Перший заборонили через зйомки у стрічці актора Стівена Сагала.

Чим оскандалився Стівен Сагал? Стівен Сігал відомий своїми проросійськими поглядами. Американський актор він підтримує політику Володимира Путіна щодо Грузії та України (зокрема, анексію Криму), а також вважає, що американські ЗМІ є упередженими щодо Росії.

У листопаді 2016 року Стівен Сігал отримав російське громадянство, наказ про надання якого підписав Путін.

У квітні 2017 року Стівену Сігалу заборонили в'їжджати на територію України протягом 5 років.

А стрічку "Бешкетники з Тімпельбаху" заборонили через участь у зйомках актора Жерара Депардьє.

Нагадаємо, що у 2012 році французький актор переїхав до Бельгії, заявивши, що відмовляється від французького паспорта, яким ніколи не користувався. Він отримав бельгійське громадянство. А в січні 2013 року Путін підписав указ стосовно прийняття Жерара Депардьє до громадянства Російської Федерації. 25 лютого того ж року французький актор, у якого на той час вже було два громадянства, став почесним громадянином Чеченської республіки. Чинний на той час глава Чечні Рамзан Кадиров вручив Жерару Депардьє документи на п'ятикімнатну квартиру. У серпні 2014 року артист заявив, що, на його думку, Україна є частиною Росії.

Також до списку заборонених стрічок потрапили дві російські картини "Я так не думаю" та "Стріла".