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Держкіно зніме фільм про першого космотавта України Леоніда Каденюка

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Леонід Каденюк / Вікіпедія

Днями Держкіно уклало договір з організацією "Спільна перемога продакшн", у якому вони домовилися про спільне виробництво фільму "Місія – космос". В центрі сюжету картини постане відомий український льотчик і космонавт – Леонід Каденюк.

Про те, що розробка фільму "Місія – космос" перебуває на стадії розробки, повідомляє пресслужба Держкіно.

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Режисером фільму стане Сергій Шахворостов, а в крісло сценариста та продюсера сяде Валерія Іваненко. Загалом державне фінансування фільму складе 3,3 мільйона гривень. Ця сума становить 80% від загальної вартості виробництва фільму "Місія – космос".

Документальний фільм "Місія – космос" – це розповідь не тільки про втілення мрії Леоніда Каденюка, яка зародилася у нього ще в його ранньому дитинстві, це розповідь і про навчання й роботу, які привели його від порога скромної хати в невеликому українському селі до сходинок космічного корабля,
– зазначають представники пресслужби.

Також відомо, що прем'єра стрічки запланована на 2021 рік.

Леонід Каденюк
Леонід Каденюк / Вікіпедія 

Що відомо про Леоніда Каденюка? Український льотчик-випробувач 1-го класу народився 28 січня 1951 року.
З 1977 року називався льотчиком-випробувачем, а у 1995 році був відібраний до групи космонавтів Національного космічного агентства України. З 19 листопада по 5 грудня 1997 року тривав його політ у космос, організований у рамках спільної українсько-американської наукової космічної місії STS-87 Space Shuttle Columbia. Леонід Каденюк – перший і наразі єдиний космонавт України, котрий здійснив політ у космос, льотчик-випробувач, генерал-майор ВПС України, Герой України.
Помер Леонід Каденюк 31 січня 2018 року в Києві від серцевого нападу після ранкової пробіжки в парку.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Космос
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