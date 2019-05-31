Смачний десерт із полуниць та сиру: рецепт
Десерт з полуницею – чудовий літній варіант для перекусу. Пропонуємо рецепт дуже простого полуничного десерту, який буде смачним та корисним.
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Рецепт полуничного десерту з желатином та сиром:
Інгредієнти:
Кисломолочний сир – 200 г;
Яєчний білок – 1 шт;
Цукор – 1 ст.л. без гірки;
Ванілін щіпка;
Полуниця – 200 г;
Яблучний або виноградний сік – 100 мл;
Желатин 5 г;
М'ята для прикраси;
Рецепт приготування покроково:
1. У блендері добре збийте сир, білок, цукор, ванілін та кілька ягід.
2. Наполовину заповніть жароміцні баночки сирною масою. Запікати протягом 12-15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Дайте охолонути.
3. Желатин залийте соком і залишити на 20 хвилин. Потім легенько розігрійте, щоб желатин розчинився. Але не кип’ятіть.
4. Полуницю наріжте, викладіть на сир і залийте желе. Поставте у холодильник застигати. Прикрасьте десерт листочками м'яти.