Смачний десерт із полуниць та сиру: рецепт

Десерт з полуницею – чудовий літній варіант для перекусу. Пропонуємо рецепт дуже простого полуничного десерту, який буде смачним та корисним.

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Рецепт полуничного десерту з желатином та сиром:

Інгредієнти:

Кисломолочний сир – 200 г;

Яєчний білок – 1 шт;

Цукор – 1 ст.л. без гірки;

Ванілін щіпка;

Полуниця – 200 г;

Яблучний або виноградний сік – 100 мл;

Желатин 5 г;

М'ята для прикраси;

Рецепт приготування покроково:

1. У блендері добре збийте сир, білок, цукор, ванілін та кілька ягід.

2. Наполовину заповніть жароміцні баночки сирною масою. Запікати протягом 12-15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Дайте охолонути.

3. Желатин залийте соком і залишити на 20 хвилин. Потім легенько розігрійте, щоб желатин розчинився. Але не кип’ятіть.

4. Полуницю наріжте, викладіть на сир і залийте желе. Поставте у холодильник застигати. Прикрасьте десерт листочками м'яти.