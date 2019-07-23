Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити

Париж – столиця Франції і один з найбільш відвідуваних міст світу. Тому і ціни там відповідні. Як же заощадити в Парижі і виїхати звідти з повним багажем приємних вражень, а не з порожнім гаманцем?

Громадський транспорт

1. Існує думка, що паризьке метро – одне з найбільш заплутаних в світі. Але туристу навіть з початковими знаннями французької або англійської буде легко орієнтуватися за вказівниками, тому нічого страшного в "підземці" Парижа немає. Станції метро розташовані буквально на кожному кроці і дістатися можна швидко і зручно в будь-яку точку міста. Для економії краще купити одразу необхідну кількість квитків відповідно до вашого часу перебування – гуртом дешевше, а ось купуючи щоразу по квитку, ви дуже переплачуєте.

Вигідно купувати блоки від 10 і більше квитків. Одноразовий проїзд у метро коштує 1,9 євро, в автобусі – 2 євро. Проте і тут можна ще більше зекономити. Якщо ви затрималися у Парижі на тиждень, можна придбати тижневу картку за 27, 50 євро, яка діє на всі види громадського транспорту. Але прикрість в тому, що діє вона тільки з понеділка по неділю. Навіть, якщо ви придбаєте її у п'ятницю, діяти вона буде тільки до неділі.



Ейфелева вежа Парижа / Фото: Ярина Швед

2. Парижани віддають перевагу велосипедам. Беріть приклад з корінних жителів і звертайтеся до пунктів прокату Vélib' – їх по місту налічується близько 1800. Обійдеться ця послуга в 2 євро за день або десять євро за тиждень використання.

Харчування

1. У паризьких кафе дешевше брати комплексні обіди з 2-3 страв. Коштують вони в районі 10-20 євро, пропонуються під час бізес-ланчу. Також можна замовляти зі знижкою страву дня (plat du jour). До речі, додаткову порцію хліба повинні подавати безкоштовно, а також можна попросити графин води (une carafe d'eau) замість бутильованої води.

2. Головне правило покупки продуктів в Парижі: у великих супермаркетах завжди дешевше (але вони далеко), а в маленьких приватних магазинчиках дорого, зате близько за розташуванням. У центрі столиці Франції мало місця, тому величезні супермаркети там просто не помістяться, до того ж вони будуть псувати зовнішній вигляд міста. Ось і перенесли їх всі на околиці. У центрі можна пошукати магазини мережі Inter Marche, Carefoure, Ashan або Casino. До речі, супермаркети не працюють у вихідні дні, і більшість з них закриваються в будні дні о 20.00.

3. Побачили зелений фонтанчик з водою? Сміливо підходьте – вода питна, не соромтеся наповнювати вже спорожнілу пляшку з супермаркету.

4. Не купуйте сири в спеціалізованих сирних лавках, вирушайте в супермаркет, там давно з'явилися великі відділи, заповнені гігантськими сирними головками за нижчою ціною, крім того, в супермаркетах можна придбати готові сирні тарілки непоганої якості.

Житло

1. Відразу варто сказати, що готелі в Парижі найдзвичайно дорогі, при чому і в центрі, і ті, що за містом. Тому зразу намагайтеся орієнтуватися на хостели. До того ж, краще знайти варіант з кухнею. У будь-якому випадку їжа, приготована самостійно, обійдеться дешевше, ніж замовлена в хостелі або в кафе. А ось випивати можна і за місцем проживання. Як правило, бари у таких закладах дешевші, аніж у інших паризьких закладах.



Паризький Лувр / Фото: Ярина Швед

2. Якщо все-таки вирішили зупинитися в готелі, то вибирайте варіанти подалі від центру, але і за межі міста вибиратися не варто. Найдорожчими вважаються готелі з 3 по 7 райони, також завищені ціни на житло поблизу Єлисейських полів і Ейфелевої вежі, а ось поблизу Монмартра можна знайти доступні варіанти. Тільки врахуйте, що це доволі галасливий район.

3. Користуйтеся Airbnb. Якщо не хочете ночувати в одній квартирі з незнайомцями або хостелах, на сайті Airbnb ви зможете знайти недорогі кімнати або квартиру цілком. Якщо розділите вартість на всю компанію, то непогано зможете заощадити.

4. Ну і найкращий, абсолютно безкоштовний варіант – каучсерфінг (CouchSurfing). Це не тільки можливість безкоштовно залишитися на ночівлю, а й познайомитися з місцевими.

Музеї та оглядові майданчики

1. Як і в будь-якому великому європейському місті, в Парижі діють всілякі дисконтні карти і їх не варто залишати без уваги. Наприклад, карта Paris City Passport надає необмежений доступ до громадського транспорту в межах району 1-3, можливість покататися по Сені на кораблі, заощадити на покупках і отримати знижку при відвідуванні деяких пам'яток (Версаль, Лувр, гробниця Наполеона I, Тріумфальна арка, вежі Нотр-Дам і т.д.).



Музеї Парижа / Фото: Ярина Швед

А музейна карта Paris Museum Pass дозволяє безкоштовно або з дуже приємною знижкою відвідати близько шістдесяти пам'яток або музеїв в Парижі, до того ж важливо, що не доведеться стояти в чергах.

2. У Парижі можна безкоштовно відвідати чимало знаменитих місць. Багато музеїв дозволяють безкоштовний вхід в першу неділю кожного місяця. Наприклад, в знаменитий Лувр можна безкоштовно потрапити в такий день, але тільки з жовтня по березень. І, до речі, ще одна порада щодо Лувра – щоб уникнути черг на головному вході, заходити краще через скляну піраміду Carrousel du Louvre. Також кожної першої неділі місяця вільний вхід в музей Орсе, а після 16.30 щодня квитки коштують дешевше.

А ось деякі музеї, які абсолютно безкоштовні для відвідування:

• Музей Карнавалі (Музей історії Парижа);

• Музей романтичного життя;

• Малий палац (Музей образотворчих мистецтв в Парижі);

• Музей сучасного мистецтва;

• Дім-музей Віктора Гюго;

• Музей Марії Кюрі;

• Національний музей природознавства.



Скульптури Парижа / Фото: Ярина Швед

3. Безкоштовні культурні заходи можна знайти в парках під відкритим небом або в метро. Але якщо в метро на виступ талановитих музикантів ви можете наштовхнутися тільки випадково, то графіки фестивалів і концертів в парках розвішують на місці афіш. Наприклад, влітку можна побувати на Paris Jazz Festival – ці вечірки на свіжому повітрі проходять майже кожен вечір. Також можна сходити подивитися фільм в кінотеатр під відкритим небом Cinémaen Plein Air. І запам'ятайте слово Gratuit – це безкоштовно по-французьки.

4. Майже всі церкви і собори Парижа – безкоштовні, наприклад, Нотр-Дам і Сакре-Кьор. Але ось за підйом на вежу Нотр-Дам доведеться розщедритися. Безкоштовним оглядовим майданчиком може стати пагорб Монмартр. Звідти відкривається фантастичний вид на місто.



Панорама Парижа / Фото: Ярина Швед

Сподіваємося, що ці поради допоможуть вам повернутися з Парижа з неймовірним багажем емоцій. Де можна – зекономте, щоб витратити ці гроші на щось справді незабутнє. Гарної подорожі!

Автор: Ярина Швед