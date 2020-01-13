Десятка найбільш перевірених книжок всіх часів від Нью-Йоркської бібліотеки

Нью-Йоркська публічна бібліотека понад століття дає доступ читачів для світових творів. Експерти витратили близько півроку, аби сформувати рейтинг книжок, які користувалися найбільшою популярністю серед жителів міста. Прогнозовано, до списку потрапила література для дітей та підлітків.

Бібліотекарі та аналітики плідно співпрацювали для того, щоб згрупувати відомості про книжки, які читали найчастіше за 125 років існування Нью-Йоркської публічної бібліотеки. Вони опрацювали всі формати книг, включно з електронними та виданнями іноземною мовою.

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Основну ідею організатори формулюють, як прагнення зрозуміти, що читає світ, та вкотре увінчати любов до літератури.

У цій науці було трохи мистецтва,

– зазначив керівник відділу придбання книг Ендрю Медлар.

Книги, які досить довгий час перебували в обігу бібліотеки, мали очевидну перевагу перед сучасними бестселерами. Проте культовій серії романів про Гаррі Поттера, історію якого британка Джоан Роулінг оприлюднила близько 20 років тому, вдалося зрівнятися у популярності з твором "Як здобувати друзів і впливати на людей", який побачив світ 1936 року.

Рейтинг найбільш перевірених книжок

1. "Сніжний день", Езра Джек Кітса ( прочитано 485 583 рази)

2. "Кіт у капелюсі", доктора Сеуса (469 650)

3. "1984" Джорджа Оруелла (441 770)

4. "Там, де живуть чудовиська", Моріса Сендака (436 016)

5. "Убити пересмішника", Гарпера Лі (422 912)

6. "Павутиння Шарлотти" від Е.Б. Білий (337 948)

7. "451 градус за Фаренгейтом", Рея Бредбері (316 404)

8. "Як здобувати друзів і впливати на людей", Дейла Карнегі (284 524)

9. "Гаррі Поттер і філософський камінь", Джоан Роулінг (231 022)

10. "Дуже голодна гусениця" Еріка Карла (189 550)