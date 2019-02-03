Децл передбачив, що помре у 35 років

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Децл передбачив, що помре у 35 років
Децл передбачив, що помре у 35 років / Фото з відкритих джерел

Померлий 35-річний російський репер Децл (Кирило Толмацький) кілька років тому розповідав журналістам, що хотів би інсценувати свою смерть у 35 років. Усе задля того, щоб повністю змінити сценарій свого життя.

Децл також говорив про свій інтерес до життя і прагнення прожити якомога довше. Такими думками репер ділився у 2015 році в інтерв'ю російському виданню "Галерея Чижова".

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Децл помер в ніч проти 3 лютого після виступу на приватній вечірці бізнесмена в Іжевську. Попередня причина смерті репера – зупинка серця. Децл зайшов до гримерки після виступу, у нього почали боліти кисті рук, а потім у музиканта стався серцевий напад.

"Я вважаю, що корисно вивчати різні мови. Наприклад, вбити на це свій час буде досить цікаво і важливо. Світ багатогранний. Стільки всього цікавого відбувається, що життя на все не вистачить. Тому я збираюся прожити мінімум 450 років", – розповідав Децл 3 роки тому.

Колись я хотів би інсценувати свою смерть у 35 років і виїхати жити на острів. Залишилося кілька років – треба подумати над цією темою,
– додав виконавець.

Після звістки про смерть Децла у мережі з’явилось відео з його останнього виступу.

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Дивіться відео з останнього концерту Децла:

Що відомо про Децла? Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Хто? ти" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників.

У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.

Теги: LifeStyle Новини Росії Втрати Музика Помер Децл – Кирило Толмацький
Джерело: Lifestyle
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