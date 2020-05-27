Девід Бекхем покепкував з дружини Вікторії через її зуби

Британський футболіст Девід Бекхем вже бльше 20 років живе у щасливому шлюбі зі своєю дружиною Вікторією. Тому вони добре розуміють жарти одне одного та залюбки ними діляться у мережі. Нова фотографія знаменитої дизайнерки стала приводом для його нового "мему".

Справ в тому, що один із синів подружжя Круз Бекхем опублікував у своєму інстаграмі архівну світлину з мамою, яка усміхається на камеру білосніжними зубами. Матуся з сином були одягнені в банні халати та, ймовірно, відпочивали у спа, а хлопець не втримався від іронічного коментаря під фотографією.

До слова Вікторія Бекхем підкорила мережу архівним фото: дизайнерка перетворила дитячу мрію у реальність

"Здається, моя мама дійсно усміхається", – підписав знімок Круз.

Девіда Бекхема особливо розвеселила ця фотографія, тому у коментарі до допису він порівняв зуби дружини із зіркою серіалу "Друзі" Россом Геллером, який надмірно чистив зуби, готуючись до побачення. "Які у мами білі зуби! Це Росс з "Друзів", – написав Девід, чим викликав сміх у багатьох підписників.

Варто додати, що британська дизайнерка рідко широко усміхається і її зуби на фотографіях можна побачити вкрай рідко, тому цілком можливо, що саме така міміка зіркової матусі викликала широке обговорення в мережі.