Девід Аксельрод покинув шоу "Голос країни-9" у півфіналі: реакція Олени Мозгової

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Девід Аксельрод покинув шоу "Голос країни-9"
Девід Аксельрод покинув шоу "Голос країни-9" / Facebook / @olenamozgova1

Відомий співак Девід Аксельрод за крок до фіналу розпрощався із популярним шоу "Голос країни-9". З невеликим відривом його колега по команді Андрій Хайят випередив артиста. На це відреагувала знаменита дружина Девіда – продюсер Олена Мозгова.

За словами Олени Мозгової, проект "Голос країни-9" був для Девіда Аксельрода чудовим стартом для повернення на велику сцену. Артист зробив чималу творчу паузу, кардинально змінив ім'я та готовий знову підкорювати меломанів. Продюсер подякувала всім українцям, які віддали за її зіркового чоловіка свій голос у півфіналі та запевнила, що його ще обов'язково почують. 

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Дякуємо всім за підтримку, за любов та повагу! "Голос країни" був першим кроком на нашому шляху! І всі ми розуміємо, що голос Девіда – не просто голос країни, а найкращий голос, і не тільки цієї держави... Ми йдемо далі!
– зазначила Олена Мозгова. 

Окрім цього, відомий український продюсер анонсувала дебютний виступ Девіда Аксельрода після "Голосу країни-9". За словами Олени Мозгової, співак вийде на сцену музичної премії "Золота жар-птиця-2019", яка пройде у Києві у четвер, 18 квітня. На церемонії він виконає свою сольну пісню. Деталі виступу Девід Аксельрод наразі не розголошує. 

"Шоу-бізнес на нас зачекався. І ми також сумували. Вмикайте у четвер канал української музики і дивіться неймовірний виступ з новою піснею Девіда Аксельрода на легендарній музичній премії "Золота жар-птиця-2019", – анонсувала Олена Мозгова. 

Девід Аксельрод виступить на премії
Девід Аксельрод виступить на премії "Золота жар-птиця-2019" / Facebook / @olenamozgova1

Згідно із дописами, дружина Девіда Аксельрода зовсім не засмучена через його вихід із проекту за крок до фіналу. Зазначимо, що у неділю, 14 квітня, у прямому ефірі артист виступив із легендарною піснею "Минає день". Композицію у виконанні Девіда Аксельрода символічно присвятили пам'яті композитора і співака Миколи Мозгового. Наприкінці пісні вокаліст став на коліно та ледь стримував свої сльози, а проникливе виконання розчулило глядачів.

Як відомо, вибір композиції одного з фаворитів "Голосу країни-9" був не випадковим: за словами Тіни Кароль, зірковий тесть Аксельрода спершу не хотів його приймати до своєї сім'ї. Однак всупереч всім порадам батька і друзів Олена Мозгова не скасувала весілля з чоловіком. Наразі дружина Девіда Аксельрода переконана, що батько "зараз радіє, спостерігаючи за ними". 

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: LifeStyle 24
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