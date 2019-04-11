Девід Аксельрод виконає пісню свого легендарного тестя Миколи Мозгового

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Девід Аксельрод
Девід Аксельрод / Instagram / @david__axelrod

Один із фаворитів шоу "Голос країни 9 сезон" Девід Аксельрод здивує своїх прихильників ефектним виступом у півфіналі. Вокаліст виконає пісню легендарного композитора і співака Миколи Мозгового.

Як відомо, під час першого прямого ефіру зірковий тренер Тіна Кароль заявила, що Володимир Ткаченко, який змінив ім'я на Девід Аксельрод, мав чималі непорозуміння зі своїм тестем. Микола Мозговий не був у захваті від обранця своєї доньки та переконував її розірвати стосунки. Однак всупереч усім порадам Олена Мозгова таки вийшла заміж за Девіда Аксельрода. 

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Після творчої паузи артист тріумфально повернувся на сцену у шоу "Голос країни-9", а його зірковий тренер переконана, що Девід Аксельрод готовий виконати пісню свого тестя. Виступ глядачі зможуть побачити у неділю, 14 квітня. 

"У цьому ефірі у мене буде, я вважаю, найкраща українська пісня. Це буде композиція митця – Миколи Петровича Мозгового", – розповів Девід Аксельрод для ТСН

Окрім цього, Девід Аксельрод зізнався, що його зірковий тренер, Тіна Кароль, є досить вимогливою. При цьому вона прагне отримати ідеальний результат не тільки від підопічних у "Голосі країни-9", але й від самої себе. Ймовірно, саме тому її команда на проекті з легкістю зриває овації в залі. 

"Голос країни 9 сезон 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Девіда Аксельрода

 

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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