Девід Бехем разом з дітьми підтримав Вікторію на показі у Лондоні: фото

У Лондоні проходить одна з найбільш очікуваних модних подій – London Fashion Week. Британська дизайнерка Вікторія Бекхем кожного сезону демонструє нову колекцію на тижні моди свого бренду. Що цікаво, на показ Вікторії традиційно приходить її сім'я – чоловік Девід Бекхем з усіма дітьми, для яких є важливим підтримати матір.

Перед початком показу, який пройшов 17 лютого, Вікторія показала листівку і квіти, які їй залишили чоловік Девід Бекхем і діти.

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"Щасти, матуся! Ми тебе любимо! Девід, Бруклін, Ромео, Круз і Харпер", – йдеться на аркуші.

На показ завітали молодші діти Вікторії Круз, Ромео і Харпер, а також її старший син Бруклін з коханою дівчиною Ханою Кросс, яка одягнула стильне вбрання з минулої колекції Вікторії Бекхем.

Що цікаво, сімейство Бекхемів сиділи поруч з головним редактором американського Vogue і найвпливовішою жінкою у модній індустрії Анною Вінтур. А маленька дочка Вікторії Харпер днями змінила свою зачіску і виглядала дуже схожою до Вінтур, про що навіть пожартував Девід на своїй сторінці в Instagram.

Кому йде більше? Харпер або Анні? Обидві чудові!

– написав чоловік.



Бруклін Бекхем з Ханою Кросс, Круз, Ромео, Харпер / Getty Images



Бруклін Бекхем з Ханою Кросс, Круз, Ромео, Харпер і Девід Бекхем / Getty Images



Бруклін Бекхем з Ханою Кросс / Getty Images



Девід Бекхем і Харпер / Getty Images



Бруклін Бекхем з Ханою Кросс, Круз, Ромео / Getty Images



Листівка, яку Вікторії написали її діти / Instagram-Stories / @victoriabeckham



Девід Бекхем порівняв зачіски дочки Харпер і Анни Вінтур / Instagram-Stories / @davidbeckham



Анна Вінтур / Getty Images