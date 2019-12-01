Девід Бекхем зворушив мережу фото з дочкою на різдвяній ковзанці

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Девід Бекхем і Харпер / Instagram / @davidbeckham

Британський футболіст Девід Бекхем замилував соціальні мережі зворушливими світлинами зі своєю 8-річною дочкою Харпер, з якою вони відвідали ковзанку.

Знамените британське подружжя Бекхемів відоме у світі своєю відданістю сім'ї та дітям. Незважаючи на шалений графік у Девіда та Вікторії, зіркові батьки завжди знаходять вільний час на відпочинок з синами або дочкою Харпер.

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Так, Девід опублікував на своїй сторінці спільні фото з дівчинкою, де вони позують на ковзанці на фоні різдвяної ялинки. Що цікаво, лондонська ковзанка відкрита на території знаменитого Музею природознавства.

"Це початок того, щоб відчувати дух Різдва", – додав у підписі футболіст.


Харпер Бекхем / Instagram / @davidbeckham

А втім, деякі користувачі у мережі розкритикували фото Бекхема з дочкою через кадр, на якому вони цілуються у губи. Натомість, на думку інших шанувальників, ця світлина є ніжною та зворушливою.


Харпер і Девід Бекхем / Instagram / @davidbeckham


Харпер і Девід Бекхем / Instagram / @davidbeckham


Харпер Бекхем / Instagram / @davidbeckham

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові діти Вікторія Бекхем
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