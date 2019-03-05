Девід і Вікторія Бекхеми зворушливо привітали сина Брукліна з 20-річчям

697
Вікторія, Девід і Бруклін Бекхеми
Вікторія, Девід і Бруклін Бекхеми / Getty Images

Одне з найміцніших зіркових подружь вчора святкували ювілей свого найстаршого сина Брукліна, якому виповнилося 20 років. З нагоди його дня народження Вікторія і Девід Бекхеми оприлюднили дитячі фото сина і зворушливі привітання на його адресу.

Знаменита дизайнерка Вікторія Бекхем і її чоловік відомий футболіст Девід Бекхем поділилися з усім світом святковою подією, яка відбулася в їхній сім'ї напередодні, 4 березня. Найстарший син зразкового подружжя Бруклін відсвяткував своє 20-річчя.

Читайте також: Бруклін Бекхем з дівчиною житиме у будинку сім'ї: цікаві подробиці

Його батько Девід Бекхем опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото, на якому їхній з Вікторією син ще зовсім маленький, зворушливо прокоментувавши його.

20 років тому цей маленький мужчина увійшов у наше життя. Ми не можемо бути ще більш гордими за чоловіка, яким він виріс, і за запал, який він має до всього, що робить. Ми любимо тебе Bust, з днем народження великий хлопчик,
– підписав знімок знаменитий футболіст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Вікторія Бекхем оприлюднила світлину сина, на якому він тримає в руках торт з пончиків, в яких запалені свічки.

 

blog_ava
Меланія Трамп засвітила стильний look під час офіційного візиту: ефектні фото
сьогодні
6911
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Вікторія Бекхем Бруклін Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
сьогодні 12:50 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
1737
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
сьогодні 10:03 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
105
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні 09:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
8324
Київський торт – рецепт та поради з приготування
4 березня 20:44 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 3056
Куди піти у Києві в березні: підбірка подій для теплих весняних прогулянок
4 березня 19:05 Куди піти у Києві в березні: підбірка подій для теплих весняних прогулянок
148
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук