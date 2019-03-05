Девід і Вікторія Бекхеми зворушливо привітали сина Брукліна з 20-річчям

Одне з найміцніших зіркових подружь вчора святкували ювілей свого найстаршого сина Брукліна, якому виповнилося 20 років. З нагоди його дня народження Вікторія і Девід Бекхеми оприлюднили дитячі фото сина і зворушливі привітання на його адресу.

Знаменита дизайнерка Вікторія Бекхем і її чоловік відомий футболіст Девід Бекхем поділилися з усім світом святковою подією, яка відбулася в їхній сім'ї напередодні, 4 березня. Найстарший син зразкового подружжя Бруклін відсвяткував своє 20-річчя.

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Його батько Девід Бекхем опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото, на якому їхній з Вікторією син ще зовсім маленький, зворушливо прокоментувавши його.

20 років тому цей маленький мужчина увійшов у наше життя. Ми не можемо бути ще більш гордими за чоловіка, яким він виріс, і за запал, який він має до всього, що робить. Ми любимо тебе Bust, з днем народження великий хлопчик,

– підписав знімок знаменитий футболіст.

Вікторія Бекхем оприлюднила світлину сина, на якому він тримає в руках торт з пончиків, в яких запалені свічки.