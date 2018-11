Девід Крейг привезе до Києва європейське DJ-шоу TS5

Культовий британський співак і автор пісень Девід Крейг виступить в українській столиці 16 грудня у клубі Stereo Plaza з найбільш обговорюваним DJ-шоу TS5, яке вже підкорило Європу. Без перебільшення, це буде найгучніше повернення в музику за останні десятиліття.

Дует Крейга зі Стінгом "Rise and fall" посів друге місце у британському чарті Billboard. Елтон Джон називає Девіда надією британської поп-музики. Навіть живий класик Стіві Уандер виявив бажання співпрацювати з Крейгом. Але сам Крейг жартома чи всерйоз заявив, що мріє записати що-небудь із Дженніфер Лопес. Часу в обох поки не знайшлося. Але, погодьтеся, яка буде пара!

Девід Крейг – це пекуча суміш таланту, харизми й успіху. Музикою він займається з самого дитинства. Після виходу дебютного альбому, який був проданий тиражем 1,5 мільйона копій в одних тільки США, критики назвали його №1 серед музикантів.

На рахунку 37-річного Крейга – 15 мільйонів проданих альбомів по всьому світу і кілька номінацій "Греммі". Його хіт "7 days" потрапив у топ-10 Billboard і був проданий тиражем 4,5 мільйонів примірників. Тільки за останній рік цей трек скачували 290 мільйонів разів.

Девід Крейг - 7 days: дивіться відео

Але і це ще не все! Його диск "Slickert han you raverage" двічі ставав платиновим, а альбом "Trust me", випущений у 2007 році, став золотим.

А що сьогодні? Крейг не буде собою, якщо коли-небудь зупиниться. У 2016-му він випустив диск "Follow ing my intuition", який потрапив у топ-10 чартів більш ніж у 30-ти країнах світу. Минулого року у музиканта стався новий виток у творчості – його сингл "Walking away" очолив численні світові хіт-паради. 2018 рік загалі називають проривом у кар'єрі Крейга – він повертається до нас зі своїм всесвітньо відомим DJ-шоу TS5. Квитки на цю програму продаються по всьому світу за секунди, і рух TS5 продовжує набирати обертів.

Крейг вже пообіцяв, що привезе до Києва багато несподіваних сюрпризів. Наприклад, він виконає свою головну новинку – сингл "I know you", який записував у тандемі з англійською інді-поп-групою Bastille. Але, зрозуміло, всі подарунки Крейга розкриються тільки на самому шоу.

Хто такий Девід Крейг?Девід Ешлі Крейг – британський співак і автор пісень. Народився 5 травня 1981 року в Саутгемптоні (Англія). Його батько – гренадець, мати – єврейка. Перші уроки гри на гитарі Девіду дав батько, який сам захоплювався музикою і грав у групі Eboney Rockers. Уже підлітком Крейг почав складати власні пісні, а в 14 років став діджеєм на піратській радіостанції і в місцевому клубі. Перший помітний успіх – перемога на національному конкурсі з композицією "Я готовий". У 2000-му записав сольний альбом "Born To Do It". Перший сингл з цього альбому "Fill Me In" зробив Крейга наймолодшим британським музиканом, який посів перший рядок національного хіт-параду. Один з його великих хітів виконаний у дуеті зі Стінгом "Rise & Fall" (2003, 2 місце в Великобританії).