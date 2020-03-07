Помер Девід Пол – культовий актор-близнюк із фільму "Няньки"

У Голлівуді оплакують смерть знаменитого актора Девіда Пола, який прославився із братом Пітером комедійними кінострічками, зокрема, "Няньки". На час смерті йому було 62 роки.

Про втрату повідомив сайт Evolution of Bodyduilding. За їхніми даними, інформацію про смерть Девіда Пола підтвердив його брат-близнюк Пітер. Наразі причин смерті не називають, однак родич зазначив у коментарі порталу, що актор і бодібілдер помер уві сні.

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У мережі прихильники вже масово публікують скорботні дописи, поширюючи улюблені кадри з фільмів з Девідом Полом. На новину про смерть актора відреагував і режисер Умберто Гонсалес.

RIP David Paul, one of The Barbarian Brothers pic.twitter.com/3CqowMHYtO — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) March 7, 2020

Помер Девід Пол: що відомо про актора

Найбільшу популярність брати-близнюки Девід та Пітер Пол здобули у 1980-их та на початку 90-их років. Тоді чоловіки активно займались спортом та почали акторську кар'єру з бюджетних кінострічок.

Однак харизматичних та красивих братів-близнюків помітили голлівудські режисери, які один за одним почали пропонувати їм ролі. Девід та Пітер Пол майстерно зіграли у фільмах "Няньки", "Подвійні неприємності", "Думай по-крупному", "Варвари", "Вашингтонське таксі", "Природжені вбивці", "Привид Голлівуду". Після виходу перших кінострічок актори здобули шалену популярність.

Та на акторській кар'єрі Девід Пол не зупинився. Чоловік професійно займався фотозйомками та влаштовував виставки своїх робіт у США. Також він пробував свої сили як режисер. На міжнародних кінофестивалях Девід Пол презентував фільми, які отримували схвальні відгуки від експертів.

Наразі невідомо, де та коли відбудеться прощання з культовим актором.