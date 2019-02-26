Девід Спейд прокоментував виступ Гаги і Купера: Є якийсь шанс, що ці двоє ще не переспали?

Гучні чутки навколо чуттєвого виступу Леді Гаги і Бредлі Купера на церемонії Оскар-2019 продовжуються. Так, новий коментар щодо їхніх невизначених стосунків залишив американський актор Девід Спейд.

Після виступу співачки з голлівудським актором на премії нагородження Оскар-2019 шанувальники почали бурхливо обговорювати ймовірні почуття між ними. Деякі з їхніх прихильників навіть підозрюють, що Леді Гага розірвала заручини з Крістіаном Карино через симпатію до Бредлі Купера.

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Однак не лише шанувальники обговорюють "хімію", яка виникла між головними героями фільму "Народження зірки". Голлівудський актор Девід Спейд опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок Леді Гаги і Бредлі Купера з їхнього останнього виступу.

Є якийсь шанс, що ці двоє ще не переспали?,

– підписав світлину Девід.

Колишня дружина Бредлі Купера залишила свій коментар під знімком. "Ха!", – коротко і лаконічно відповіла Дженніфер Еспозіто.



Скріншот з Instagram

Дивитися виступ Леді Гаги і Бредлі Купера на церемонії Оскар-2019: відео