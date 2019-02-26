Девід Спейд прокоментував виступ Гаги і Купера: Є якийсь шанс, що ці двоє ще не переспали?

290 Читать новость на русском
Бредлі Купер і Леді Гага
Бредлі Купер і Леді Гага / Twitter/ @TheAcademy

Гучні чутки навколо чуттєвого виступу Леді Гаги і Бредлі Купера на церемонії Оскар-2019 продовжуються. Так, новий коментар щодо їхніх невизначених стосунків залишив американський актор Девід Спейд.

Після виступу співачки з голлівудським актором на премії нагородження Оскар-2019 шанувальники почали бурхливо обговорювати ймовірні почуття між ними. Деякі з їхніх прихильників навіть підозрюють, що Леді Гага розірвала заручини з Крістіаном Карино через симпатію до Бредлі Купера.

Читайте також: Вони одружаться: в мережі обговорюють "хімію" між Леді Гагою і Бредлі Купером під час виступу

Однак не лише шанувальники обговорюють "хімію", яка виникла між головними героями фільму "Народження зірки". Голлівудський актор Девід Спейд опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок Леді Гаги і Бредлі Купера з їхнього останнього виступу.

Є якийсь шанс, що ці двоє ще не переспали?,
– підписав світлину Девід.

Колишня дружина Бредлі Купера залишила свій коментар під знімком. "Ха!", – коротко і лаконічно відповіла Дженніфер Еспозіто.

Бредлі Купер Леді Гага роман
Скріншот з Instagram 

Дивитися виступ Леді Гаги і Бредлі Купера на церемонії Оскар-2019: відео

 

blog_ava
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні
13053
Теги: LifeStyle Музика Леді Гага Оскар-2019 Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 13:14 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
8026
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні 11:15 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
5576
Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
25 лютого 21:30 Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
353
Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
25 лютого 19:01 Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
919
Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
25 лютого 17:15 Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
Наталя Боднар 3275
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук