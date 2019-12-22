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Девід та Вікторія Бекхем похрестили молодших дітей: перші фото з церемонії

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Вікторія Бекхем з донькою Гарпер / Instagram / @victoriabeckham

Колишній футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія вирішили похрестити двох дітей – 8-річну Гарпер і 14-річного Круза. Церемонія пройшла в одній із церков Великобританії.

Наразі у мережі з'явились перші фото з церемонії, на яких видно, що, окрім зіркових родичів, знамените подружжя запросило на урочисту подію акторку Єву Лонгорію, співака Марка Ентоні, спортивного агента Бекхема Дейва Гарднера та перукаря Кена Пейвса. Західні ЗМІ припускають, що перші двоє стали хресними батьками Круза і Гарпер. 

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Здогадки підтвердила Єва Лонгорія. На своїй інстагарм-сторінці вона розмістила допис, у якому не стримувала свого захвату від церемонії і зізналась, що це велика честь бути хресною мамою маленької Гарпер. 

Яка честь бути хрещеною мамою наймилішої дівчинки у світі! Люблю тебе,
– написала Єва Лонгорія. 

Цікаво, що хрещення дітей Вікторії і Девіда Бекхемів відбулось у Великобританії, неподалік від їхнього родинного маєтку в місті Котсуолд. Зіркова пара обрала затишний костел, де й пройшло таїнство. Круз прийшов на особливу подію у класичному костюмі, а от Гарпер насолоджувалась увагою у стильній нюдовій сукні з ніжною вишивкою. 

 

Для походу до церкви знаменита дизайнерка обрала особливий костюм. Вікторія Бекхем одягнула білосніжне вбрання, до якого підібрала блузу зі своєї колекції. Саме цей одяг допоміг їй виділитись на спільному фото.

Згідно із кадром, на церемонії хрещення побували і старші діти Бекхемів – Бруклін і Ромео. Вже після урочистої частини всі гості завітали до маєтку Вікторії і Девіда, де влаштували гучну вечірку. На свято запросили Елтона Джона та акторку Лів Тайлер, яка є громадянською дружиною Дейва Гарднера.

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Єва Лонгорія Зіркові діти Велика Британія
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