Дев'ять жінок звинуватили 78-річного співака Пласідо Домінго у сексуальних домаганнях: деталі

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Пласідо Домінго
Пласідо Домінго / Instagram / @placido_domingo

Знаменитий іспанський співак Пласідо Домінго постав у центрі секс-скандалу. Вісім співачок і одна танцівниця наважилися розповісти про те, що оперний артист зловживав своїм соціальним статусом і домагався їх різними способами.

Статтю, у якій дев'ять жінок розповіли про те, як їм довелося стати жертвами сексуальних домагань, опублікувало видання Associated Press. Джерело вказує, що жертвами сексуальних домагань Пласідо Домінго стали дев'ять жінок, серед яких вісім співачок і одна танцівниця. За їхніми словами оперний співак домагався їх близько тридцяти років тому.

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Одна з потерпілих заявила, що знаменитий іспанський артист "засунув руку їй під спідницю", а інші стверджували, що він також припускався до насильних поцілунків, а також спонукав до сексуальних відносин, в обмін на які пропонував ролі.

З дев'яти потерпілих лише одна жінка наважилася назвати своє ім'я. Нею виявилася Патриція Вульф, яка раніше виступала з Пласідо Домінго у Вашингтонській опері. Інші вісім вирішили залишити свої імена в таємниці, оскільки вони досі працюють у цій галузі і, за їхніми словами, це може негативно відобразитися на їхній репутації та кар'єрі.

Варто додати, що опитані колеги Домінго також заявили, що у нього був підвищений інтерес до жінок і певні його дії неможливо описати іншим словом, ніж "домагання". 78-річний співак виріши не залишатися осторонь скандалу і одразу прокоментував заяви жінок.

Заяви цих неназваних осіб, які говорять про події тридцятирічної давності, глибоко тривожні і викладені абсолютно неточно. Мені боляче чути, що я міг когось засмутити або змусити відчувати себе ніяково, неважливо, як давно це було. Я вірив, що всі мої відносини і взаємодії з людьми були взаємними і відбувалися зі спільної згоди. Люди, які працювали або знайомі зі мною, знають, що я не той, хто навмисно заподіює шкоду, ображає або ганьбить когось. Але я визнаю, що правила і стандарти, якими ми керуємося сьогодні, сильно відрізняються від тих, що були в минулому. Я вшанований мати більш ніж 50-річну кар'єру в опері і буду дотримуватися найвищих стандартів,
– заявив Пласідо Домінго.

Варто відзначити, що 78-річний співак вже 57 років перебуває у шлюбі з мексиканською співачкою Мартою Орнелас (після шлюбу – Домінго, – LifeStyle 24). У подружжя народилося двоє синів, яким зараз 53 і 50 років.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Секс-скандал
Джерело: LifeStyle 24
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