Ді Капріо, Бред Пітт, Том Генкс та інші: відомі кіностудії висунули кандидатів на пресію Оскар

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Бред Пітт, Том Генкс і Леонардо Ді Капріо
Бред Пітт, Том Генкс і Леонардо Ді Капріо / Колаж: LifeStyle 24

Оскар вважається найголовнішою та найпрестижнішою церемонією нагородження в обкласті кіно. Саме тому підготовка до наступної премії починається одразу після завершення попередньої. А, коли до провдення церемонії залишається трохи більше, ніж три місяці, відомі кіностудії починають висувати своїх кандидатів.

Наприкінці квітня 2019 року Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук повідомила про дату проведення Оскара у 2020 році. Феєрична церемонія пройде 9 лютого у кінотеатрі Dolby. Традиційно, за кілька місяців до проведення премії найпопулярніші кіностудії називають імена своїх акторів, які на їхню думку, можуть стати лауреатами Оскара.

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На сайті видання Indiewire повідомляють, що студія Sony, а також кіногігант Netflix визначилися зі своїми претендентами. У категоріях "Найкращий актор" і "Найкращий актор другого плану" будуть висунуті зірки фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт відповідно.

Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо
Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / IMDb 

Також Sony висунула Метью Ріса і Тома Генкса, які знімалися у фільмі "Прекрасний день по сусідству".

Том Генкс і Меттью Ріс
Том Генкс і Меттью Ріс у фільмі "Прекрасний день по сусідству" / IMDb 

Стримінгова компанія Netflix номінувала на Оскар Джонатана Прайса та Ентоні Гопкінса. Вони виконали ролі у фільмі "Два папи", перший з яких зіграв Франциска, а другий – Бенедикта.

Два папи фільм 2019
Кадр з фільму "Два папи" / IMDb

Кіностудія A24 у претенденти на Оскар за головну чоловічу роль обрала Роберта Паттінсона, який зіграв у стрічці "Маяк", а також його колегу Віллема Дефо, якому дістала другорядна роль.

Фільм
Роберт Паттінсон і Віллем Дефо у фільмі "Маяк" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Леонардо Ді Капріо Бред Пітт Оскар Оскар 2020
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