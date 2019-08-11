Діамантове намисто, друзі і приватна яхта в Італії: як Кайлі Дженнер відсвяткувала своє 22-річчя

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Своє 22-річчя напередодні, 10 серпня, святкувала наймолодша мільярдерка світу, відома Insta-діва та зіркова матуся Кайлі Дженнер. Знаменита американка влаштувала пишне святкування на одному з островів Італії.

День народження наймолодшої мільярдерки світу не могло пройти тихо та спокійно в родинному колі. Тому Кайлі Дженнер, не зрадивши традиціям, влаштувала грандіозне свято, деталями якого поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше в мережі з'явилися знімки підозрілої білої сукні, яку іноземні ЗМІ описали, як весільну. Однак розкішне вбрання виявилося не більше, ніж святковим. У тому ж платті з пір'ям страуса Кайлі Дженнер засвітилася у своїх Insta-Stories. Також зірка опублікувала фото з яхти поруч з масивними цифрами "22", створеними з квітів. Варто додати, що своє день народження молода мільярдерка святкує на одному з найпопулярніших островів Італії – Капрі.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер відсвяткувала 22-річчя на Капрі / Instagram / @kyliejenner

Одразу після 00:00 Кайлі Дженнер отримала подарунок від свого коханого Тревіса Скотта. Репер подарував своїй обраниці масивне діамантове намисто з логотипом її бренду Kylie – великими губами, з яких стікають краплі помади. 22-річна американка традиційно задмухувала свічки на великому торті під пісню Happy Birthday to You у виконанні друзів.

Кайлі Дженнер день народження
Кайлі Дженнер відсвяткувала своє день народження в Італії / Скріншот з Insta-Stories 

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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