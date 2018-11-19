Дідусь Уельський: принц Чарльз із маленьким Луї на руках прикрасив обкладинку журналу

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Принц Чарльз і Луї
Принц Чарльз і Луї / www.instagram.com/thestmagazine

В середу, 14 листопада, герцогу Уельському принцу Чарльзу виповнилось 70 років. А днями він з'явився на обкладинці популярного журналу The Sunday Times.

Королівська родина знялась у спільній фотосесії напередодні дня народження принца Чарльза, а перші світлини з’явились в мережі 10 листопада.

Фотографом британських монархів став Кріc Джексон. За його словами, йому було дуже приємно, коли отримав запрошення зняти офіційні портрети принца Уельського, в оточенні його родини для святкування важливої події – свого 70-річчя.

Також було дуже по-особливому захопити такий неформальний та розслаблений сімейний портрет цього потішного дня,
– наголосив Кріс.

У фотосесії знялися три покоління королівської сім'ї: принц Чарльз разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер Боулз, принц Вільям з Кейт Міддлтон і їхніми дітьми та подружжя принц Гаррі та Меган Маркл. 

Обкладинку журналу The Sunday Times прикрасило найбільш зворушливе фото. 70-річний принц Чарльз тримає на руках 6-місячного онука принца Луї – третю дитину принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

принц чарльз луї
Королівська сім'я для The Sunday Times

принц чальз кейт міддлтон луї
Королівська сім'я для The Sunday Times


Королівська сім'я для The Sunday Times

Теги: Королівська сім'я Кейт Міддлтон Великобританія LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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