Дідусь Уельський: принц Чарльз із маленьким Луї на руках прикрасив обкладинку журналу

В середу, 14 листопада, герцогу Уельському принцу Чарльзу виповнилось 70 років. А днями він з'явився на обкладинці популярного журналу The Sunday Times.

Королівська родина знялась у спільній фотосесії напередодні дня народження принца Чарльза, а перші світлини з’явились в мережі 10 листопада.

Фотографом британських монархів став Кріc Джексон. За його словами, йому було дуже приємно, коли отримав запрошення зняти офіційні портрети принца Уельського, в оточенні його родини для святкування важливої події – свого 70-річчя.

Також було дуже по-особливому захопити такий неформальний та розслаблений сімейний портрет цього потішного дня,

– наголосив Кріс.

У фотосесії знялися три покоління королівської сім'ї: принц Чарльз разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер Боулз, принц Вільям з Кейт Міддлтон і їхніми дітьми та подружжя принц Гаррі та Меган Маркл.

Обкладинку журналу The Sunday Times прикрасило найбільш зворушливе фото. 70-річний принц Чарльз тримає на руках 6-місячного онука принца Луї – третю дитину принца Вільяма і Кейт Міддлтон.



Королівська сім'я для The Sunday Times



Королівська сім'я для The Sunday Times



Королівська сім'я для The Sunday Times