Дідусеві – 102 роки, а онучці – півтора: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс показали велику сім'ю

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Майкл Дуглас з сім'єю
Майкл Дуглас з сім'єю / Instagram / @cameronmorrelldouglas

Одне з найпопулярніших зіркових сімейств після подорожей багатьма країнами вирішило відвідати своїх близьких. Так, в мережі з’'явилися сімейні знімки Майкла Дугласа зі своїми батьками, а також з крихітною онукою.

Зустріч величезного сімейства відбулася в маєтку Майкла Дугласа і Кетрін Зета-Джонс в Беверлі Хіллз. Першими світлинами з родинного застілля поділився старший син актора Кемерон Дуглас на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку, яким поділився 40-річний син Майкла Дугласа, постало чотири покоління: дідусь відомого актора Кірк Дуглас, якому 102 роки, а також його 100-річна дружина Енн Байденс. Також до сімейного фото потрапила півторарічна донька Кемерона Дугласа, онука Майкла, Луа Іззе.


Майкл Дуглас з сім'єю / Instagram / @cameronmorrelldouglas

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Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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