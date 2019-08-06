Дім Меган Маркл у Лос-Анджелесі виставили на продаж: ціна і яскраві фото

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Будинок Меган Маркл у Лос-Анджелесі виставлений на продаж
Будинок Меган Маркл у Лос-Анджелесі виставлений на продаж

Маєток, в якому майбутня герцогиня Меган Маркл, жила у США, може придбати кожен, хто готовий віддати за нього майже 2 мільйони доларів.

4 серпня герцогиня Сассекська відсвяткувала свій 38-й день народження.

Дізнайтесь більше: Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська

Після народження сина Арчі Меган Маркл і принц Гаррі переїхали у заміську резиденцію Фрогмор-хаус, через ремонт якої свого часу розгорілось кілька гучних скандалів.

До того, як перебратись у Великобританію американська акторка мешкала у Лос-Анджелесі.

Тепер з'явилась нагода не лише роздивитись, як виглядав маєток Меган Маркл до того, як вона стала обраницею принца Гаррі, але за потреби придбати його.

Дім Меган у Каліфорнії виставлений на продаж за 1,8 мільйона доларів.

будинок Меган Маркл Лос-Анджелес продаж
Будинок Меган Маркл у Лос-Анджелесі виставили на продаж / Фото: thebienstockgroup.com

Що особливого в інтер'єрі будинку? Особняк має 4 спальні, 3 ванні кімнати, вітальню з каміном і затишну обідню зону на свіжому повітрі.

Дизайн помешкання виконаний в класичному стилі з яскравими вкрапленнями у вигляді картин та елементів декору.

Будинок Меган Маркл у Лос-Анджелесі виставили на продаж: дивіться фото

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини нерухомості Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість Меган Маркл Новини США
Джерело: 24 канал
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