Дім з сюрпризом: Джеймі Олівер купив особняк з привидом за 6 мільйонів фунтів стерлінгів

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Джеймі Олівер з дружиною
Джеймі Олівер з дружиною / Instagram/ @jamieoliver

Знаменитий англійський шеф-кухар і автор багатьох кулінарних книг Джеймі Олівер придбав особливу нерухомість. Власник ресторанної мережі купив особняк XI століття, у якого особлива історія. У домі за 6 мільйонів фунтів стерлінгів мешкає привид.

Відомого телеведучого кулінарних програм при покупці нового помешкання не зупинила ні висока ціна ні той факт, що в домі мешкає привид. Про покупку Джеймі Олівера повідомляє видання The Daily Mail.

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Знаменитий особняк в Англії належав аристократичній сім'ї, яка наважилася його продати. Будинок був побудований в 1570 році за часів правління королеви Єлизавети І. Ходять чутки, що в палаці, площею 70 акрів (28 гектарів), за який шеф-кухарю довелося заплатити 6 мільйонів фунтів стерлінгів (212 мільйонів гривень), мешкає привид.

Подейкують, що в будинку є дитяча іграшка кінь-качалка, яку розхитує ніщо інше, як полтергейст. Однак Джеймі Олівера це не зупинило і він разом з дружиною Жюлієтт і п'ятьма дітьми збирається переїхати туди вже в лютому цього року.

Востаннє ремонтні роботи в особняку проводилися в 2010 році, але історичний декор будинку залишився в попередньому вигляді.

Будинок з привидом Джеймі Олівер
Особняк 1500-го року / The Daily Mail 

Будинок з привидом купив Джеймі Олівер
Такий вигляд мають кімнати будинку всередині / The Daily Mail

Будинок з привидом
Іграшка, яку розхитує привид / The Daily Mail

 
Теги: LifeStyle Новини нерухомості світу Новини нерухомості Великобританія Зіркова нерухомість
Джерело: Lifestyle
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