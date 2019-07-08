Директор Balmain зізнався, що після Діани першим еталоном принцеси для нього стала Меган Маркл

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Меган Маркл і директор Balmain Олів'є Рустен
Меган Маркл і директор Balmain Олів'є Рустен / Колаж: LifeStyle 24

Відомий французький модельєр Олів'є Рустен, який задає тон моді, керуючи одним із найпопулярніших модних будинків Balmain, зізнався, хто вперше після смерті легендарної леді Ді став для нього уособленням справжньої принцеси. 33-річний дизайнер сказав, що дуже хотів би одягати саме герцогиню Сассекську.

Один із наймолодших і найвпливовіших представників фешн-індустрії Олів'є Рустен дав відверте інтерв'ю для іноземного видання The Daily Mail. Під час розмови з журналістом креативний директор модного дому Balmain зачепив тему королівської сім'ї.

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Французький модельєр відверто зізнався, що його найбільшим бажанням є співпраця з герцогинею Сассекською, Меган Маркл.

Я був по-справжньому одержимим королівською сім'єю з ранніх років. Еталоном принцеси я завжди вважав Діану. Але сьогодні люблю Меган. Вона чудова. Я хотів би одного разу зшити для неї плаття, ця жінка випромінює впевненість у собі і сексуальність, але водночас поважає протокол,
– зазначив Олів'є Рустен.

Варто відзначити, що він одним із перших почав боротися за принцип diversity у фешн-індустрії. Цей термін в перекладі з англійської означає "різноманітність". А Меган Маркл, як відомо, часто порушувала королівські правила, обираючи вбрання згідно своїх вподобань.

Фото: Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Меган Маркл
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