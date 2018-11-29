Директор Instagram Єва Чень приміряла аксесуар від українського дизайнера: фотофакт

Стильна Єва Чень, яка є головою модного департаменту соціальної мережі Instagram, приголомшила яскравими знімками з донькою. На фото знаменитість приміряла вироби українського бренду.

Вбрання та аксесуари від вітчизняних дизайнерів отримують чималу популярність у світі. Багато зірок вже встигли приміряти українські вироби та навіть покрасуватись у них на світських заходах чи популярних преміях.

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Днями список поціновувачів вітчизняних брендів поповнився ще однією впливовою постаттю: Єва Чень засвітила стильне кепі від Руслана Багінського. Свій образ директор Instagram доповнила порваними джинсами, світлим светром, шубою та кросівками. Чорна сумка через плече завершила look Єви Чень.

Відомо, що в такому стильному вбранні Єва Чень прогулялась вулицями Нью-Йорка. Туди представниця соцмережі Instagram подалась разом з маленькою донькою. Щаслива матуся прогулялась Центральним парком, де зробила чимало яскравих знімків з дитиною.

Зазначимо, що кепі Єва Чень вбирає і до літніх образів. Так, зірка додала аксесуар до легкої синьої сукні, що виглядало дуже ефектно.