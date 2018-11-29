Директор Instagram Єва Чень приміряла аксесуар від українського дизайнера: фотофакт

424
Єва Чень приміряла виріб українського дизайнера
Єва Чень приміряла виріб українського дизайнера / Instagram / @evachen

Стильна Єва Чень, яка є головою модного департаменту соціальної мережі Instagram, приголомшила яскравими знімками з донькою. На фото знаменитість приміряла вироби українського бренду.

Вбрання та аксесуари від вітчизняних дизайнерів отримують чималу популярність у світі. Багато зірок вже встигли приміряти українські вироби та навіть покрасуватись у них на світських заходах чи популярних преміях. 

Читайте також: Королева Йорданії одягнула костюм українського бренду: фотофакт

Днями список поціновувачів вітчизняних брендів поповнився ще однією впливовою постаттю: Єва Чень засвітила стильне кепі від Руслана Багінського. Свій образ директор Instagram доповнила порваними джинсами, світлим светром, шубою та кросівками. Чорна сумка через плече завершила look Єви Чень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Chen (@evachen212)

Відомо, що в такому стильному вбранні Єва Чень прогулялась вулицями Нью-Йорка. Туди представниця соцмережі Instagram подалась разом з маленькою донькою. Щаслива матуся прогулялась Центральним парком, де зробила чимало яскравих знімків з дитиною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Chen (@evachen212)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Chen (@evachen212)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Chen (@evachen212)

Зазначимо, що кепі Єва Чень вбирає і до літніх образів. Так, зірка додала аксесуар до легкої синьої сукні, що виглядало дуже ефектно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Chen (@evachen212)

 

Теги: LifeStyle Новини України Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7152
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
сьогодні 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 158
Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
сьогодні 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
Олена Булан 523
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
сьогодні 15:05 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 403
Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
сьогодні 14:32 Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
145
Меню на Новий рік 2019: які смаколики приготувати вдома
сьогодні 14:25 Меню на Новий рік 2019: які смаколики приготувати вдома
1244
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук