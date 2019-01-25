Директор співачки Олі Цибульської став жертвою жорстокого нападу: деталі

Співачка Оля Цибульська повідомила, що її директора Олександра жорстоко побили в Києві. Невідомі напали на нього посеред дня.

Оля Цибульська стверджує, що до її директора зателефонували невідомі та назначили зустріч. Зловмисники анонсували, що хочуть обговорити деталі виступу артистки на корпоративі меблевої компанії. Але коли чоловік приїхав на заплановану зустріч, його жорстоко побили.

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Мого директора побили. Йому зателефонували, сказали, що хочуть мій концерт на якомусь святі меблевої компанії. Він приїхав для переговорів, вийшов з машини, до нього підійшов один хлопець, потім інший. І вони йому "наваляли" і втекли,

– емоційно розповіла Оля Цибульська.

Артистка зізналась, що не розуміє причин для такого зухвалого злочину. Вона запевнила, що ані в неї, ані в її директора, немає боргів чи якихось проблем. Тому вкотре звернулась до правоохоронних органів та людей, які могли стати очевидцями нападу, допомогти впіймати злочинців.

"У мене особисто жодних боргів, жодних проблем ніколи ні з ким не було. У мого директора Саші – так само. Я чесно працюю, тому про такий жах мовчати не можу! Ми чекали, що поліція це вирішить оперативно, написали заяву, зняли побої, але досі не отримали жодних результатів", – додала Оля Цибульська.

В Instagram-stories співачка подякувала всім за підтримку та пояснила, чому вирішила надати розголосу цій справі. за її словами, люди не повинні боятись, що вони посеред дня стануть жертвами нападу чи злочину. Тому Оля Цибульська переконана, що так надалі тривати не може.