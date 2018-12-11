"Дірки" Джулії Робертс: американські журналісти допустили кумедну помилку в статті

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Джулія Робертс потрапила до курйозних новин
Джулія Робертс потрапила до курйозних новин / Instagram / @juliaroberrts

Мережа вибухнула від сміху: журналісти американської газети The Post-Journal допустили кумедну опечатку, яка додала вульгарності статті про Джулію Робертс.

Невдале вбрання, висловлювання чи допис – як тільки зірки не потрапляли до курйозних новин. Однак голлівудська акторка Джулію Робертс випадково стала жертвою для насмішок. 

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Американська газета опублікувала статтю про досягнення кінодіви. Однак журналісти допустили маленьку помилку, яка прославила видання на весь світ. Замість слова "roles" (ролі) у газеті написали "holes" (дірки). І, можливо, ніхто б не звернув увагу на помилку, якби це слово не було в заголовку, поряд із великим портретом зірки. 

Заголовок дня. Джулія Робертс усвідомила, що її життя і дірки стають кращими з віком,
– з гумором написали уважні користувачі мережі. 

Після шквалу насмішок журналісти у наступному випуску The Post-Journal опублікували пояснення: "Заголовок на четвертій сторінці суботнього номера Post-Journal слід читати: "Джулія Робертс усвідомила, що її життя і її ролі стають кращими з віком". Наразі голлівудська акторка не коментує кумедного інциденту. 

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд ЗМІ Курйозні новини
Джерело: Lifestyle
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