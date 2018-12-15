Дискваліфікована "Міс Україна 2018" Вероніка Дідусенко виходить заміж: розкішні фото каблучки

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Вероніка Дідусенко виходить заміж
Вероніка Дідусенко виходить заміж / Facebook / @Gennadiy Kurochka

Запальна киянка Вероніка Дідусенко, яка після низки резонансних заяв все ж втратила головну корону конкурсу "Міс Україна 2018", виходить заміж. Її обранцем став Геннадій Курочка – засновник та керуючий партнер CFC Consulting.

Про заручини стало відомо сьогодні, 15 грудня. Згідно з фото, опублікованих на Instagram-сторінці Вероніки Дідусенко, пропозицію вийти заміж вона отримала на відпочинку в Таїланді. Її коханий, Геннадій Курочка, вручив красуні розкішну каблучку під час романтичної вечері. Модель вже похизувалась знімками коштовної прикраси у мережі.

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Я сказала: "Так!" – емоційно написала Вероніка Дідусенко. 

Нагадаємо, що бойфренд Вероніки Дідусенко раніше заявляв, що дівчина є чудовою мамою для свого сина та заслуговує на перемогу в конкурсі "Міс світу 2018". Геннадій Курочка розповідав про наполегливість дівчини й прагнення її отримати освіти в час безгрошів'я у сім'ї. 

Теги: Новини України LifeStyle Конкурс краси Мода Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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