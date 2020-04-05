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Disney назвала нові дати прем'єр фільмів, які довелось перенести через коронавірус

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Фільми студії Disney, які перенесли через коронавірус / www.hollywoodreporter.com

Найвідоміша та найприбутковіша кіностудія Disney цьогоріч матиме шалені збитки через перенесення кінопрем'єр, які були заплановані на весну 2019 року. Незважаючи на це, вони узгодили новий перелік дат на 2020-2022 роки, коли вийдуть довгоочікувані кінострічки.

До переліку перенесених прем'єр віднесли такі фільми, як "Мулан", "Чорна вдова", "Вічні" та багато інших. Зокрема і фільм "Артеміс Фаул" – раніше він повинен був вийти у кінотеатрах 29 травня 2020 року, але у студії вирішили повністю скасувати покази та перенести прем'єру на онлайн-платформу Disney +. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

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Нові дати фільмів Disney у 2020 році:

  • "Мулан" – 24 липня (раніше – 27 травня 2020);
  • "Чорна вдова" – 6 листопада (раніше – 30 квітня 2020);
  • "Вічні" –  12 лютого 2021 року (раніше – 6 листопада 2020);
  • "Круїз по джунглях" – 30 липня 2021 року (раніше – 23 липня 2020);
  • "Доктор Стрендж 2" – 5 листопада 2021 року (раніще – 7 травня 2021);
  • "Тор: Любов і грім" – 18 лютого 2022 року (раніше – 5 листопада 2021);
  • "Чорна пантера 2" – 6 травня 2022 року;
  • "Капітан Марвел 2" – 8 липня 2022 року.

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Новини LifeStyle Голлівуд Кіно
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