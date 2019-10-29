Disney представив новий трейлер до серіалу, знятого за мотивами "Зоряних війн": відео

Одна з найпопулярніших кіностудій світу зняла серіал "Мандалоріан", у сюжет якого закладені головні події фільмів "Зоряні війни". Оскільки прем'єра дебютного епізоду вже не за горами, представники стрічки опублікували другий офіційний трейлер.

Другий трейлер до серіалу "Мандалоріан" (The Mandalorian) з'явився на ютуб-каналі Star Wars ввечері 28 жовтня. Менше, ніж за добу, ролик переглянуло 3 мільйони користувачів.

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Така активність свідчить про те, що фанати "Зоряних воєн" чекають на творіння від Disney, яке створене за мотивами улюбленого мільйонами Всесвіту.

За сюжетом, події у серіалі розгортатимуться через п'ять років після подій, які відбувалися у фільмі "Повернення джедая". Після падіння Галактичної імперії самотній мисливець за головами потраплятиме у цікаві пригоди.

Головну роль у серіалі зіграє американський актор чилійського походження Педро Паскаль. Прем'єра серіалу "Мандалоріан" на стримінговому сервісі Disney+ запланована на 12 листопада, у день запуску кіноресурсу. Надалі епізоди випускатимуться раз в тиждень.

Дивитися другий трейлер серіалу "Мандалоріан" (The Mandalorian): відео

Дивитися перший трейлер серіалу "Мандалоріан" (The Mandalorian): відео