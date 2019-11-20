Disney розпочав зйомки другого сезону серіалу "Мандалорець" за мотивами "Зоряних війн"

Після запуску стрімінгового сервісу Disney+ та представлення перших проєктів на ньому, студія Walt Disney активно працює над зйомками нових стрічок, аби наповнювати ресурс якомога більше та краще. Так, після запуску першого сезону серіалу "Мандалорець" одразу ж стартували зйомки другого.

Близько тижня тому стрімінговий сервіс Disney+ розпочав свою роботу з прем'єри серіалу, знятого за мотивами "Зоряних війн". Після цього епізоди стрічки виходять на ресурсі раз в тиждень. Проте після успішної прем'єри тизера серіалу "Мандалорець", який за добу зібрав понад 3 мільйони переглядів, творці вирішили одразу ж взятися за другий сезон.

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Про це повідомив шоураннер проєкту Джон Фавро. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував фото впізнаваного шолома, який належить головному героєві, на знімальному майданчику. Під світлиною він зізнався про старт зйомок.

Вітаю з майданчика другого сезону серіалу "Мандалорець",

– написав Джон Фавро.

Однак деталі сюжету та дату виходу поки що не розсекречують.

"Мандалорець": дивитися трейлер серіалу за мотивами "Зоряних війн"