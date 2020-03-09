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Disney створить серіал, який розкаже передісторію "Красуні і Чудовиська"

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Disney створить приквел до фільму "Красуня і Чудовисько" / www.hollywoodreporter.com

Представники студії Disney продовжують дивувати своїх прихильників новими анонсами. Днями стало відомо, що у фільму "Красуня і Чудовисько" з'явиться приквел.

За даними The Hollywood Reporter, автори успішного проєкту вирішили зняти міні-серіал за мотивами "Красуні і Чудовиська". Очікується, що приквел буде складатись всього із 6 серій. Окрім цього, зроблять його у жанрі мюзиклу. 

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Головними героями несподівано стануть другорядні персонажі, які запам'ятались глядачам. Мова йде про Гастона і Лефу, яких зіграли голлівудські актори Джош Гад і Люк Еванс. Саме ці зірки і повернуться у міні-серіалі "Красуня і Чудовисько". Однак назву нового проєкту ще не розсекречують.

Дивіться уривок з фільму "Красуня і Чудовисько" 2017 року: відео з Гастоном і Лефу

Джерела додають, що наразі новий серіал від Disney перебуває на етапі створення. Поки інші зірки фільму "Красуня і Чудовисько" не підтвердили участь у кінопроєкті. Зокрема, Емма Вотсон та Ден Стівенс відмовились коментувати зйомки. Інсайдери стверджують, що з акторами ведуться перемовини.

Сценарій серіалу довірили талановитому дуету Адаму Горовіцу та Едварду Кітсісу, які вже працювали у подібному жанрі. Коли ж приквел з'явиться у прокаті – представники Disney також не уточнюють. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Disney
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