Disney зніме сиквел культового фільму "Люба, я зменшив дітей": Рік Мораніс повертається до ролі

Один із найпопулярніших фільмів 1990-х офіційно отримає продовження. Студія Walt Disney Pictures запустила в виробництво сиквел фантастичної стрічки "Люба, я зменшив дітей" (Honey, I Shrunk the Kids).

Про те, що студія Walt Disney запускає в розробку продовження фільму "Люба, я зменшив дітей" повідомляє видання The Hollywood Reporter. Що цікаво, режисером сиквела виступить творець оригінальної частини Джо Джонстон, а актор Рік Мораніс, що зіграв головну роль, повернеться до свого персонажа.

До речі: Студія Sony Pictures екранізує комікси Marvel про Жінку-павука

В оригінальному фільмі 1989 року сюжет розгортається навколо розсіяного вченого, діти якого стають жертвами його експерименту. Через неуважність батька дітлахи зменшуються до розмірів комах.

Фільм "Люба, я зменшив дітей" виявився дуже успішним в прокаті. На його створення було витрачено 18 мільйонів доларів, а касові збори перевищили 220 мільйонів доларів.

Вже в 1992 році була знята друга частина під назвою "Люба, я збільшив дитину". Однак, при кошторисі 40 мільйонів доларів, стрічка зібрала всього 70 мільйонів доларів.



Кадр з фільму "Люба, я збільшив дитину" / IMDb

Наступна частина побачила світ у 1997 році під назвою "Дорога, ми зменшили себе". На її створення було виділено всього 7 мільйонів доларів. Проте його можна було переглянути лише на DVD. У кожній частині трилогії Рік Мораніс зіграв головну роль.

Про що буде четверта частина франшизи поки що невідомо. Однак представники Disney мають намір дати нове життя багатьом проєктам зі свого архіву. До прикладу, в березні вийде перезапуск фільму "Мулан".

Мулан: трейлер українською дивитися онлайн