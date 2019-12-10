Disney зніме спін-оф до фільму "Аладдін" про принца Андерса

Екранізована казка "Аладдін", яку створила студія Disney, підірвала американський кінематограф навесні 2019 року. Після успіху у прокаті творці пригодницького фільму вирішили зняти продовження у вигляді багатосерійного спін-офу, в якому головним героєм постане принц Андерс.

Про те, що популярна казка "Аладдін" отримає спін-оф-серіал повідомляє видання Variety.

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Після завершення зйомок епізоди про принца Андерса показуватимуть на стрімінговому сервісі Disney+. У джерелі також зазначається, що продюсерами фільму виступлять Ден Лін і Джонатан Ейріх, а головну роль зіграє американський актор Біллі Магнуссен. Автори ідеї ствердили, що персонаж Аладдін жодного разу не з'явиться у продовженні, а принц Андерсон буде єдиним головним героєм, оскільки в оригінальному фільмі 2019 року він зіграв другорядну роль.

А на сайті видання The Hollywood Reporter повідомляється, що актор нібито сам запропонував ідею серіалу з ним в головній ролі, а також вже встиг обговорити деталі сюжету. Варто додати, що принц Андерс був придуманий спеціально для римейка 2019 року, оскільки в оригінальній частині такого героя немає. За сюжетом фільму "Аладдін", він сватався до принцеси Жасмін, яка віддала перевагу Аладдіну.

"Аладдін": український трейлер до фільму 2019 року онлайн