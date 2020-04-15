Дистанційне навчання сина та читання творів Василя Шкляра: як проходить карантин в Оксани Мухи

Відома українська виконавиця, переможниця телепроєкту "Голос країни" Оксана Муха скасувала усі концерти та дотримується карантину. Зірка проводить вільний час разом із сином Данилом. Допомагає йому з домашнім завданням та готується до прийдешніх свят.

Оксана Муха є не лише талановитою співачкою, а й чудовою мамою. Жінка виховує 11-річного сина Данила. Оскільки навчання зараз відбувається дистанційно, то батькам доводиться вчитися разом із дітьми та допомагати їм засвоїти матеріал. Саме для цього Оксана використовує більшість вільного часу. Про те, як проходить карантин в Оксани Мухи – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Оксана Муха зізнається, що разом із сином Данилом вивчає програму 5 класу. Усі плани довелося відкласти та разом із дитиною вивчати новий матеріал, освоювати його та робити домашнє завдання.

Зараз я вчителька математики, української мови та літератури, світової літератури, німецької, трудового навчання, основ здоров'я та історії! Все, про що мріяла – відійшло на другий план. Я справді мала багато планів на ці вимушені канікули, навіть картину почала малювати! Проте ситуація, яка склалася, поки що не дозволює втілити їх в життя. І це в мене одна дитина. А уявіть мам, в яких двоє-троє і всі учні…

– поділилася зіркова матуся.

Артистка додала, що на карантині їй все ж пощастило переглянути український серіал "Спіймати Кайдаша" та нового "Шерлока". А з Данилком дивиться "Тома Сойєра" і "Поліанну", що є його завданням зі школи.

Також Оксана порадила прихильникам ознайомитися з творчістю письменника Василя Шкляра. Вона зазначила, що цей автор показує історичне минуле України в надзвичайно красивому та "смачному" художньому стилі. Виконавиця також показала співаники від Оксани Мухи, де зібрані тексти найгарніших українських пісень, та зізналася, що працює над їх записом для того, щоб зберегти ці композиції і передати наступним поколінням.

Щодо їжі, то Оксана зазначила, що вони з Данилом не є вибагливими, тому жінка готує традиційні українські страви: гречку, банош, різноманітні крупи, печену картоплю з цибулькою. Виконавиця зізналася, що обожнює оселедець. Мама з сином їдять багато овочів та стараються, щоб їжа, яку споживають, була корисною та натуральною.

Цього року Великдень по-справжньому особливий, не такий, як завжди. Співачка святкуватиме його у вузькому сімейному колі.

Великдень проведемо у колі сім'ї – підемо з Данилом на гостину до моїх батьків. Радіємо, що вони живуть у старій львівській віллі із садом, а, отже, можна святкувати на свіжому повітрі і тримати дистанцію. Також я обов'язково буду пекти паску. Хочу, щоб у моїй новій квартирі, в яку я недавно переїхала, нарешті був запах свіжоспеченої паски, вперше! Бажаю всім світлого Великодня – проведіть його з тими, кого любите,

– сказала Оксана.

Додамо, станом на 15 квітня в Україні зафіксували 3 764 випадки зараження коронавірусом, з яких 108 летальні. Вдалося одужати 143 людям. Щоб убезпечити себе від інфікування, необхідно залишатися вдома.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу