Діта фон Тіз оголилась під час бурлеск-шоу: фото 18+

Знаменита американська модель Діта фон Тіз у 46 років не соромиться поставати перед прихильниками в гарячих образах. Ба більше, вона з легкістю оголяється, демонструючи тендітне тіло.

Багато часу Діта фон Тіз приділяє бурлеск-шоу, яке має значну популярність у світі. Днями на своїй сторінці в Instagram зірка поділилась кадрами із виступу, які приголомшили мережу сексапільністю.

Читайте також: Оголені Леся Нікітюк та "НеАнгели" з'явились в еротичному календарі: фото 18+

На шоу "Re Glam" Діта фон Тіз вирішила повністю оголитись. Зірка прикрила своє звабливе тіло великим білим пір'ям та грайливо зняла мереживний бюстгальтер. А от представники шоу-балету красувались на задньому фоні у спідній білизні та без неї.

Окрім цього, 46-річна Діта фон Тіз приміряла провокативний корсет зі шкіряними ремінцями. Модель сексуально станцювала та помахала батогом. Виглядало шоу "Re Glam" дуже звабливо.

Тут я почуваюсь, як вдома. Це великий привілей вступати на цій виставі з неймовірними артистами, до яких у мене є величезна повага,

– зізналась Діта фон Тіз.

Відомо, що сексапільний виступ відбувся у рамках французького Тижня моди. Щороку дизайнер Жан-Поль Готьє влаштовує феєричне JPG Fashion Freak Show, під час якого виступають його знамениті моделі та музи, зокрема, Діта фон Тіз.