Діта фон Тіз та Мерилін Менсон спровокували чутки про роман

189 Читать новость на русском
Діта фон Тіз та Мерилін Менсон
Діта фон Тіз та Мерилін Менсон / wwd.com

Рок-співак Мерилін Менсон та його колишня дружина Діта фон Тіз зуміли привернути увагу всіх світових ЗМІ. Екс-подружжя прийшло разом на світський захід у Лос-Анджелесі, спровокувавши чутки про роман.

Днями у центрі Лос-Анджелеа відбувся грандіозний показ нової колекції бренду Libertine. Світську подію відвідали десятки знаменитостей, серед яких – танцівниця та зірка бурлеск-шоу Діта фон Тіз, яка прийшла на захід зі знаменитим співаком Мериліном Менсоном. 

Читайте також: 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують

Епатажна пара одразу ж привернула увагу всіх учасників показу та світових ЗМІ. На світську подію екс-подружжя обрало одяг в одному стилі, що нагадувало вихід двох закоханих. 50-річний Мерилін Менсон постав перед камерами у чорному піджаку з надписами та стразами і чорних штанах. Стильні окуляри та бордова помада завершили образ рокера. 

А от Діта фон Тіз, як завжди, продемонструвала свою жіночність. На показ колекції вона вбрала чорну сукню, прикрашену квітковою вишивкою, та босоніжках. Діта фон Тіз взяла клатч та зробила макіяж з акцентом на червоні губи, що виглядало дуже ефектно. 

Як відомо, Діта фон Тіз стала єдиною жінкою у житті Мериліна Менсона, яка пішла з ним до вівтаря. Їхніх шлюб протривав більше року, а офіційне розлучення зірки оформили ще у 2006-му. Тому така несподівана поява на публіці разом викликала резонанс у мережі. Багато прихильників та журналістів припустили, що Мерилін Менсон відновив стосунки зі звабливою Дітою фон Тіз. Наразі ці чутки знаменитості не коментують.  

blog_ava
Тука розповів, у чому підлість наказу Путіна про паспорти для жителів окупованого Донбасу
сьогодні
4814
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
28 квітня 12:48 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
4055
Пенелопі Крус – 45: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
28 квітня 12:21 Пенелопі Крус – 45: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
Марта Вересюк 1296
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
28 квітня 11:34 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
2422
Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
28 квітня 11:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан 5059
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
27 квітня 20:01 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
14873
Новини
Більше новин
Залиште відгук