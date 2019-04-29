Діта фон Тіз та Мерилін Менсон спровокували чутки про роман

Рок-співак Мерилін Менсон та його колишня дружина Діта фон Тіз зуміли привернути увагу всіх світових ЗМІ. Екс-подружжя прийшло разом на світський захід у Лос-Анджелесі, спровокувавши чутки про роман.

Днями у центрі Лос-Анджелеа відбувся грандіозний показ нової колекції бренду Libertine. Світську подію відвідали десятки знаменитостей, серед яких – танцівниця та зірка бурлеск-шоу Діта фон Тіз, яка прийшла на захід зі знаменитим співаком Мериліном Менсоном.

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Епатажна пара одразу ж привернула увагу всіх учасників показу та світових ЗМІ. На світську подію екс-подружжя обрало одяг в одному стилі, що нагадувало вихід двох закоханих. 50-річний Мерилін Менсон постав перед камерами у чорному піджаку з надписами та стразами і чорних штанах. Стильні окуляри та бордова помада завершили образ рокера.

А от Діта фон Тіз, як завжди, продемонструвала свою жіночність. На показ колекції вона вбрала чорну сукню, прикрашену квітковою вишивкою, та босоніжках. Діта фон Тіз взяла клатч та зробила макіяж з акцентом на червоні губи, що виглядало дуже ефектно.

Як відомо, Діта фон Тіз стала єдиною жінкою у житті Мериліна Менсона, яка пішла з ним до вівтаря. Їхніх шлюб протривав більше року, а офіційне розлучення зірки оформили ще у 2006-му. Тому така несподівана поява на публіці разом викликала резонанс у мережі. Багато прихильників та журналістів припустили, що Мерилін Менсон відновив стосунки зі звабливою Дітою фон Тіз. Наразі ці чутки знаменитості не коментують.