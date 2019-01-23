Діта фон Тіз вийшла на подіум у напівпрозорій сукні: ефектні новинки від Jean Paul Gaultie

Американська модель та екс-дружина Мериліна Менсона вміє здивувати своїх прихильників. Вона з легкістю приміряє найекстравагантніші образи. Цього разу модель взяла участь у модному показі, де приміряла напівпрозоре вбрання.

У Парижі триває Тиждень моди, який все більше вражає експертів. Чимала увага ЗМІ була прикута до показу нової колекції бренду Jean Paul Gaultie, адже на презентації подіум підкорювала розкішна Діта фон Тіз.

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Модель вийшла до глядачів у грайливій напівпрозорій сукні з коричнево-чорним принтом, в якій виднілись її стрункі ноги. Вбрання мало стильне декольте та геометричні прикраси на плечах, що неабияк пасували Діті фон Тіз. Зірка впевнено прокрокувала подіумом, приголомшивши всіх своєю красою.



Діта фон Тіз на Тижні моди у Франції / Getty Images



Модель Діта фон Тіза / Getty Images

Варто зазначити, що головний дизайнер бренду – Жан-Поль Готьє – вже давно називає американську модель своєю музою. Тому не дивно, що саме Діта фон Тіз отримала одну з найефектніших суконь колекції.

Загалом модельєр представив яскраві новинки модницям. Зокрема, в його колекції вміло поєднались геометричні фігури та вишукані силуети. Несиметричні смуги, кола, ромби та інші фігури стильно використані і в крої, і в принтах.



Нова колекція Jean Paul Gaultie / Getty Images



Оригінальне вбрання від Jean Paul Gaultie / Getty Images



Геометрія в новій колекції Jean Paul Gaultie / Getty Images



Яскраві моделі на показі Тижня моди у Франції / Getty Images



Тиждень моди у Франції / Getty Images



Новинки моди Jean Paul Gaultie / Getty Images



Вбрання від Jean Paul Gaultie / Getty Images