Діта фон Тіз вийшла на подіум у напівпрозорій сукні: ефектні новинки від Jean Paul Gaultie

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Новинки від Jean Paul Gaultie: Діта фон Тіз вийшла на подіум
Новинки від Jean Paul Gaultie: Діта фон Тіз вийшла на подіум / Діта фон Тіз

Американська модель та екс-дружина Мериліна Менсона вміє здивувати своїх прихильників. Вона з легкістю приміряє найекстравагантніші образи. Цього разу модель взяла участь у модному показі, де приміряла напівпрозоре вбрання.

У Парижі триває Тиждень моди, який все більше вражає експертів. Чимала увага ЗМІ була прикута до показу нової колекції бренду  Jean Paul Gaultie, адже на презентації подіум підкорювала розкішна Діта фон Тіз.

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Модель вийшла до глядачів у грайливій напівпрозорій сукні з коричнево-чорним принтом, в якій виднілись її стрункі ноги. Вбрання мало стильне декольте та геометричні прикраси на плечах, що неабияк пасували Діті фон Тіз. Зірка впевнено прокрокувала подіумом, приголомшивши всіх своєю красою. 

Діта фон Тіз на Тижні моди у Франції
Діта фон Тіз на Тижні моди у Франції / Getty Images

Модель Діта фон Тіза
Модель Діта фон Тіза / Getty Images

Варто зазначити, що головний дизайнер бренду – Жан-Поль Готьє – вже давно називає американську модель своєю музою. Тому не дивно, що саме Діта фон Тіз отримала одну з найефектніших суконь колекції. 

Загалом модельєр представив яскраві новинки модницям. Зокрема, в його колекції вміло поєднались геометричні фігури та вишукані силуети. Несиметричні смуги, кола, ромби та інші фігури стильно використані і в крої, і в принтах.

Тиждень моди у Фрнації 2019
Нова колекція Jean Paul Gaultie / Getty Images

Оригінальне вбрання від Jean Paul Gaultie
Оригінальне вбрання від Jean Paul Gaultie / Getty Images

Геометрія в нових колекціях брендів
Геометрія в новій колекції Jean Paul Gaultie / Getty Images

Яскраві моделі на показі Тижня моди у Франції
Яскраві моделі на показі Тижня моди у Франції / Getty Images

Тиждень моди у Франції
Тиждень моди у Франції / Getty Images

Новинки моди
Новинки моди Jean Paul Gaultie / Getty Images


Вбрання від Jean Paul Gaultie / Getty Images

Паризький Тиждень моди
Паризький Тиждень моди / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: 24 Канал
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