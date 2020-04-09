Діти Анджеліни Джолі і Бреда Пітта навчатимуться у звичайній школі, – ЗМІ

Суперечки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта щодо виховання дітей нарешті вгамувались. Колишнє подружжя тепер приймає рішення разом та не припиняє дивувати громадськість. Так, за даними журналістів, зіркові батьки хочуть віддати нащадків на навчання у звичайній американській школі.

Як повідомляє The Blast, упродовж 14 років подружнього життя діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта навчались вдома. Причиною цьому були часті поїздки зіркових батьків за кордон. Актори на кілька місяців покидали Лос-Анджелес для зйомок у телепроєктах. Саме тому єдиним виходом для них був найм на роботу репетиторів, які гастролювали разом з ними.

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Наразі Анджеліна Джолі не береться за зйомки у кількох фільмах одночасно, тому має більше часу для нащадків. З Бредом Піттом вона прийняла рішення про те, що після завершення карантину 16-річний Пакс, 15-річна Захара, 13-річна Шайло і 11-річні двійнята Вів'єн і Нокс підуть до звичайної школи Лос-Анджелеса. На цьому наполіг зірковий батько, який заявив, що діти перебувають у надмірній ізоляції від соціуму.

В одному з інтерв'ю Анджеліна Джолі зізнавалась, що отримала у школі не багато знань, тому для неї дуже важливо, аби її діти були більш обізнані в різних сферах. Наразі акторка перебуває з нащадками на самоізоляції та ретельно стежить за дотриманням шкільного режиму. Вчаться діти в онлайн режимі, не покидаючи елітного будинку.

Анджеліна з дітьми дотримуються звичайного режиму. Кожен день вона будить їх рано вранці і змушує приступати до виконання шкільних завдань,

– розповів інсайдер.

Ймовірно, після закінчення карантину Анджеліна Джолі та Бред Пітт будуть обирати школу для дітей. Наразі вони не розглядали можливі варіанти.



Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images