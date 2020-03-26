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Діти герцогів Кембриджських поаплодували лікарям у зворушливому відео

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Діти герцогів Кембриджських поаплодували лікарям / Instagram / @kensingtonroyal

Королівська родина, як і більшість медійний персон, реагує на пандемію коронавірусу. Після публічного звернення принца Вільяма, нащадки герцогів Кембриджських принц Джордж, принцеса Шарлотта та наймолодший Луї висловили й свою підтримку лікарям оплесками.

На особистій сторінці подружжя Кейт Міддлтон та принца Вільяма з'явився зворушливий допис, яким королівська родина виразила вдячність працівникам медичної сфери. Цього разу на кадрах постали діти пари – 6-річний принц Джордж, 4-річна принцеса Шарлотта та однорічний Луї. 

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Нащадки британських монархів знялись у короткому відео, у якому дружно поаплодували тим, хто щодня бореться за життя пацієнтів у всьому світі. Ця щира дитяча подяка не може не розчулити. 

Всім лікарям, медсестрам, доглядальницям, фармацевтам, волонтерам та іншим працівникам NHS (Національна служба охорони здоров'я – ред.), які невтомно працюють, щоб допомогти постраждалим від Covid-19. Дякуємо,
– прокоментували відео герцоги Кембриджські. 

Варто нагадати, що раніше герцог Кембриджський записав відеозвернення до громадян. Він закликав згуртуватися разом та допомагати фінансово благодійним організаціям, які дбають про тих, хто постраждав від коронавірусу. Згодом подружжя спільно відвідало відділення швидкої допомоги в Кройдоні. Кейт Міддлтон та принц Вільям подякували персоналу Національної служби охорони здоров'я за посилену цілодобову роботу та відповідальність на тлі спалаху коронавірусу у Великобританії.

Нагадаємо, що станом на 26 березня у Великій Британії зафіксовано близько 10 тисяч інфікованих, серед яких показник смертності сягнув 479 осіб.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Принц Вільям Кейт Міддлтон Коронавірус Covid-19 LifeStyle
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