Діти голодними зі мною не будуть, – Григорій Решетник поділився своїми кулінарними вміннями

В останній програмі "Хто проти блондинок" з Лесею Нікітюк український ведучий Григорій Решетник показав, як вправляється на кухні та чому йому можна довіряти дітей, які можуть зголодніти.

Телеведучий розказав Новому каналу про свої кулінарні вміння. Цього тижня вся країна спостерігала, як телеведучий Григорій Решетник майстерно збивав білок. Чоловік впродовж 10 хвилин інтенсивно працював кухонним вінчиком, аби утворилась ідеальна білкова пінка.

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Що ж, випробування від учасниці шоу "Хто проти блондинок?" на Новому каналі Гриша пройшов успішно! Адже в нього таки вийшла бездоганна "білкова хмаринка". За лаштунками шоу телеведучий зізнався, що навик збивання яєць отримав ще в сім років. Тому він легко впорався із завданням блондо-бомби.

У роки мого дитинства яйця були страшенним дефіцитом, – розповідає Гриша Новому каналу. – Тому десерт "гоголь-моголь" – це була розкіш. Я обожнював готувати собі цей смаколик. До білка додавав багато цукру, збивав. Умм, воно таке смачне було!



Григорій Решетник у програмі "Хто проти блондинок" / Пресслужба Нового каналу

І це ще не всі кулінарні вміння, якими може похвалитися телеведучий. Адже коли він залишається вдома з синами, то готує їм не лише бутерброди та чай.

"Хлопцям роблю салат, омлет, варю гречку, – каже Гриша. – Ваня та Діма голодними зі мною не будуть. А коли маю більше часу, балую сім’ю шашликом".

До речі, телеведучий пригадав, що недавно дружина попросила його зробити сюрприз. І він вирішив приготувати для неї сніданок. "Я накрив стіл скатертиною, приготував запашну каву та зварив яйця", – розповідає Гриша. – "Сюрприз вдався. Христина раділа".



Григорій Решетник із сім'єю / Пресслужба Нового каналу