Діти зіркового актора Тома Генкса заспокоїли прихильників: Вони обоє в порядку

Зізнання голлівудського актора Тома Хенкса та його дружини Ріти Вілсон приголомшило весь світ. Подружжя заразилося коронавірусом в Австралії. Сини пари поспішили заспокоїти стурбованих прихильників та наголосили, що батьки отримують належну медичну допомогу.

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що знаменитий актор Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон стали першими зірковими жертвами коронавірусу. Пара наважилася оприлюднити свою хворобу одразу після того, як дізналася, що результати аналізів позитивні.

Важливо Том Генкс з дружиною заразилися коронавірусом

Так, світова спільнота відреагувала на зізнання Тома Генкса хвилею обговорення та паніки. Проте до громадськості звернулися сини актора – Чет та Колін, який народився у першому шлюбі Тома з акторкою Самантою Льюїс.

На особистих сторінках 29-річний Чет Генкс опублікував відеозвернення, яким заспокоїв шанувальників. Він розповів, що розмовляв з батьками після прикрих новин. Він наголосив, що їхній стан стабільний.

Так, це правда. Мої батьки заразилися коронавірусом. Вони обоє зараз в Австралії, тому що мій батько знімав там фільм. Вони в порядку й не такі вже хворі, не турбуйтесь. Очевидно, що вони виконують необхідні запобіжні заходи,

– зауважив юнак.

Крім того, з публічною заявою виступив і нащадок Тома Генкса від першого шлюбу 42-річний актор та продюсер Колін. Він зазначив, що востаннє бачив рідних понад три тижні тому, проте вони постійно підтримують зв'язок: "Мої батьки отримують належну допомогу в Австралії і відчувають себе добре, перебувають у гарному настрої… Вони переконані, що повністю одужають".