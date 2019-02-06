Дитина Меган Маркл заворушилась у її животі під час офіційного заходу: чарівне відео

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

Вагітна Меган Маркл за лічені місяці після весілля з принцом Гаррі завоювала прихильність британців. Відтак кожен її новий вихід стає справжнім святом для людей, які не тільки залюбки спілкуються з герцогинею, але й пильно спостерігають за її поведінкою під час публічних заходів.

Герцоги Сассекські продовжують підкорювати світ стильними виходами та ніжними стосунками. Так, днями принц Гаррі та Меган Маркл відвідали відреставрований театр Bristol Old Vic, який розташований у містечку Брістоль. 

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На захід вагітна герцогиня вбрала ніжну сукню з кольоровим принтом. Вбрання не тільки підкреслило її живіт, але й додало легкості образу. Меган Маркл доповнила свій look зеленими чоботами на підборах. 

Принц Гаррі та Меган Маркл у Брістолі
Принц Гаррі та Меган Маркл у Брістолі / Twitter / @KensingtonRoyal

Однак не така стильна поява герцогині Сассекської найбільше запам'ятається британцям. Журналістам вдалось зафільмувати, як дитина Меган Маркл заворушилась у її животі. При спалаху камер було добре видно активність малюка, одразу після якої Меган Маркл ніжно обійняла його руками. Водночас принц Гаррі не помітив цього та продовжив уважно слухати екскурсовода в театрі. 

Варто зазначити, що вагітна герцогиня Сассекська часто прикриває свій живіт руками або ж погладжує його. Експерти зазначали, що це може бути прояв материнського інстинкту і Меган таким чином захищає ще ненароджене маля. Та, мабуть, причина в іншому – дитина герцогів Сассекським може бути досить активною, тому зіркова матуся так її втихомирює під час офіційних виходів. 

Вагітна Меган Маркл
Вагітна Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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