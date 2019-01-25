Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель

Вона надихає тих, хто її навіть не знав, її фрази досі не втрачають актуальності, а стиль жалюгідно копіюють тисячі малих брендів у цілому світі. Коко Шанель – це більше, ніж кутюр'є. Коко Шанель – це революційна історія про тендітну жінку, яка зуміла створити інше уявлення про світову моду. Її шлях до успіху не був встелений пелюстками троянд, але це не стало на заваді до світового визнання.

Дитинство і сім'я

Габріель Бонер Шанель народилася 19 серпня 1883 року в сім'ї ринкового продавця і дочки сільського тесляра в маленькому, проте дуже затишному місті Сюмор, що у Франції. У неї було двоє сестер, старша та молодша, і троє менших братів.

Коли Габріель було 11 років, їхня мама померла від астми, виснаження і холоду. А батько, у якого не було ні грошей, ні бажання утримувати дітей, відправив її разом з молодшою сестрою Джулією в притулок при монастирі в Обазіні. Доля молодших братів була дещо іншою, батько залишив їх на виховання тіткам.

Дитячі роки Габріель Шанель пройшли в притулку, біля монахинь і глузливих однолітків. Однак саме в монастирі черниці навчили дівчину шити і, коли прийшов час покидати його, навички швачки стали їй у пригоді.



1920-ті роки

Юні роки, початок кар'єри і перше кохання

Молода Габріель одразу відправилася в Париж, де влаштувалася працювати швачкою в ательє. Ночами дівчина підробляла, співаючи в кабаре. Тоді Габріель мріяла стати артисткою театру. У барі вона завжди виконувала одну і ту ж пісню "Ko Ko Ri Ko", через яку дівчині присвоїли ім'я Коко.



1920-ті роки

Її знайомий Етьєн Бальсан, якому Габріель приглянулася під час виступу в кабаре, познайомив її з Артуром Кейпелом (друзі називали його Боєм). Між чоловіками була справжня боротьба за серце Шанель. Одного разу Етьєн запросив Коко і Боя на кінні перегони. На світському заході були присутні майже всі впливові люди Франції. Для такої події Габріель вирішила одягнути чорні класичні штани, що було неприпустимо для жінки 1920-х років, і маленький капелюшок, який змоделювала сама. До слова, в ті часи жінки носили великі крислаті капелюхи.

За свою модну витівку Коко отримала чимало критики від провідних модельєрів Франції. Однак жінки, які були присутні на перегонах, оцінили стиль Шанель і після її революційної появи на людях вона отримала немало запитів на пошиття таких самих головних уборів.

У 1910 році, з допомогою Боя Кейпела, Габріель відкрила магазин з капелюшками в центрі Парижа. Шанель поселилася в готелі Ritz, що був розташований напроти, в якому вона прожила більшу частину свого життя.

Бой Кейпел став для неї основним орієнтиром і єдиною мотивацією в житті. Однак, попри відносини з Коко, хлопець був змушений одружитися з іншою дівчиною. Але навіть після весілля його романтичні стосунки з Шанель продовжувалися.

У грудні 1919 року Бой Кейпел розбився в автокатастрофі. Після цього Габріель поглинула довічна журба. Аби носити за коханим траур, Шанель створила маленьке чорне плаття, яке стало символом безмежної любові і глибокої скорботи за ним. Тепер така сукня є у гардеробі кожної дівчини.

Кар'єра і успіх

Після успіху першого магазину Коко Шанель вирішила відкрити другий бутик у Довілі. Її було не зупинити. Вона дала волю своїм фантазіям і почала створювати вбрання, які змінили моду раз і назавжди.

У неї одягалися дружини заможних чоловіків, аристократки зі знатних сімей і найвпливовіші жінки Франції. Коко відрізнялася від місцевих модельєрів стриманим стилем, який при цьому не втрачав розкішності. Шанель завжди повторювала своїм покупцям, які хотіли виокремитися шляхом зухвалості в одязі, одну фразу: "Забрати завжди краще, ніж додати". Вона називала свій стиль "зручною елегантністю".

До 1919 року у неї були клієнти по всьому світу. Через деякий час Шанель створила легендарний ланцюжок з перлин та інші декоративні прикраси, які могли б придбати жінки з різних верств суспільства. З 1921-го року Коко переконливо відстоювала позицію щодо виготовлення недорогих аксесуарів зі штучних каменів. Вона називала такі прикраси "фантазійною біжутерією". Впізнаваність її стилю полягала у створенні прикрас з використанням масивних каменів. Вона робила акцент на пропорціях і яскравій декоративності.



1936 рік

1921 рік виявився дуже продуктивним для Коко. Саме тоді на світ з'явилися легендарні парфуми Chanel №5. Однак вигадала їх не сама Габріель, як зазвичай стверджують, а парфумер Ернест Бо. Шанель хотіла створити для себе свій аромат і звернулася до нього за допомогою, пояснивши йому, які нотки вона хоче відчувати. Він запропонував їх декілька експериментальних ароматів у маленьких пробірках. Серед них їй найбільше сподобався аромат під номером 5. Вона обрала його спеціально для себе і назвала його Chanel №5. А вже пізніше вирішила продавати його у своєму бутику.

Через два роки Шанель ввела в моду натуральну засмагу, що зовсім не входило в її плани.

Як це трапилося? Шанель відправилася в круїз лайнером, на якому красиво засмагла. Після цього вона з'явилася на світській вечірці в Каннах і ефект шоколадної шкіри одразу підхопили всі заможні жінки.

До 50 років Коко Шанель стала багатою і знаменитою. Однак Друга Світова війна змусила її закрити бутик через затяжну кризу. Людей хвилювало питання миру, а не останні тенденції моди. Через неспокійний час у Франції Шанель переїхала жити у Швейцарію. Там вона провела понад 10 років.

Повернувшись на Батьківщину, Габріель помітила, що її місце у світі моди зайняли інші популярні дизайнери. Dior користувався шаленою популярністю і всі близькі Шанель переконували її, що після його появи у fashion-індустрії у неї немає жодних шансів.

Однак наполеглива Шанель з цим твердженням категорично не погодилася. І помалу почала відтворювати свою легендарну історію. Перший її показ з тріском провалився, але кожен наступний ставав усе кращим і кращим. Тоді Шанель сказала фразу, яка користується популярністю до сьогодні: "Якщо створену сьогодні модель ви не побачите на вулиці завтра – гріш їй ціна. Якщо побачите багато разів – вона безцінна". Так, її вбрання випускаються прет-а-порте навіть через 48 років після її смерті.



1969 рік

Особисте життя

Все своє життя Коко Шанель прожила незаміжньою і певною мірою самотньою. Як вже згадувалось вище, першим і єдиним її коханням був Бой Кейпел, який одружився з іншою і загинув у молодому віці. Після цього у Шанель було багато короткотривалих романів, однак ще одного справжнього і глибокого почуття вона так і не зазнала у своєму житті.

Їй приписували романи з російським емігрантом-композитором, князем Дмитром Романовим і навіть з герцогом Вестміністерським, який кликав її заміж. До слова, на його пропозицію Шанель відповіла йому таку фразу: "Герцогів і герцогинь у світі багато, а Коко Шанель – одна".

Також Габріель була у стосунках з нацистським офіцером на ім'я Ганс Гюнтер фон Дінклаге. Як виявилось пізніше, чоловік не був чистим перед законом і через його махінації Шанель потрапила у в'язницю. Коли працівники правоохоронних органів зрозуміли, що вона стала жертвою його шпигунських ігор, то одразу відпустили її.



Коко Шанель і герцог Вестміністерський, 1924 рік

У неї було багато романів, однак жоден з них не подарував їй справжнього щастя. Після смерті Боя пріоритетом у її житті стала робота, в яку вона вкладала весь час і душу.



Коко Шанель і Бой (Артур Кейпел)

Смерть

Габріель Коко Шанель померла тихою смертю 10 січня 1971 року у своєму номері у готелі Ritz від сердечного приступу у віці 88 років. Легендарну кутюр'є похоронили на цвинтарі Буа-де-Во, що у Швейцарії. Коко Шанель пішла, але її стиль залишився.

Історія модного Дому Chanel після смерті Коко

У 1971 році, після смерті Коко Шанель, вакансія генерального директора і креативного дизайнера Дому Chanel стала вакантною. У 1983 році її зайняв німецький і французький модельєр Карл Лагерфельд. Він обіймає цю посаду по сьогоднішній день.

Фото: з книги "Історія, розказана нею самою", 24 канал