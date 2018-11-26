Дитяче Євробачення 2018: яке місце зайняла Україна

У неділю, 25 листопада в столиці Білорусі на "Мінськ-Арені" відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення 2018"

Про це повідомляє портал Junioreurovision.tv.

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Перше місце отримала представниця Польщі Роксана Вегель. Друге – Франція, третє – Австралія. Четверту сходинку посіла Україна: 11-річна учасниця четвертого сезону вокального шоу "Голос.Діти" Дарина Красновецька відкривала захід піснею "Скажи любов".

Дивіться відео: виступ Дарини Красновецької

Нагадаємо, на початку липня в Національній суспільній телерадіокомпанії України заявили, що у 2018 році Україна відмовиться від участі в дитячому Євробаченні через брак грошей. Однак згодом було прийнято рішення відправити учасника в Мінськ.

Хто така Дарина Красновецька?Дівчинка родом з Вінниці, вона почала займатися вокалом в 2013 році – з 6 років. Дарина Красновецька зайняла призові місця на багатьох всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях.



А у 2017 році маленька співачка прийшла на шоу "Голос.Діти". Тоді дівчинка чуттєво виконала пісню "1944" Джамали і потрапила в команду Монатіка.