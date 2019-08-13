Дитяче Євробачення-2019: названо 10 учасників Національного відбору

Представники організаційного комітету Національного відбору на Дитяче Євробачення-2019 визначили 10 фіналістів, які змагатимуться за право представляти Україну на 17-му конкурсі в Польщі.

Прес-служба Національної суспільної телерадіокомпанії України повідомила, що у 10-ку фіналістів увійшли наступні учасники:

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1. Валерія Христюк – "I will shine" (м. Переяслав-Хмельницький);

2. Софія Іванько – "Коли здається" (м. Київ);

3. Аліса Чиджан – "Новий день" (м. Харків);

4. Олександр Балабанов – "Power in You" (м. Київ);

5. Поліна Пісарцова – "My friend" (м. Дергачі, Харківська обл.);

6. Олександр Зазарашвілі – "Moia MA" ("Залишені в пітьмі...") (м. Івано-Франківськ);

7. Варвара Кошова – "Диво в розмаїтті" (м. Київ);

8. Марія Ткачук – Nytochky ("Ниточки") (с. Гатне, Київська обл.);

9. Ангеліна Тереннікова – Fly away (м. Вишгород, Київська обл.);

10. Євангеліна Замула – "Малю You" (м. Київ).



Учасники Національного відбору в Україні на Дитяче Євробачення-2019 / Junior Eurovision

Варто додати, що учасники Варвара Кошова та Олександр Зазарашвілі брали участь у вокальному дитячому проекті "Голос діти" 5 сезон, де 12-річний Олександр отримав перемогу.

Що відомо про відбір учасників?

Цьогоріч, як і у 2018-му, Національний відбір на Євробачення-2019 проводили в онлайн-режимі. За словами представниці правління Суспільного мовлення Олександра Кольцова, проведення нацвідбору в онлайн-режимі дозволило як заощадити кошти компанії, так і популяризувати умови конкурсу на ширшу аудиторію та покращити якість пісень.

Умови конкурсу Дитячого Євробачення-2019: вік дітей повинен становити від 9 до 14 років, а пісня має бути оригінальною та пройти перевірку на плагіат. Національний відбір буде проводитись 19 серпня в онлайн-режимі та транслюватиметься на вітчизняних телеканалах.

Прийом заявок тривав місяць – із 8 липня до 8 серпня включно. Після офіційного представлення фіналістів дитячого конкурсу, юні виконавці повинні укласти з НСТУ договір. Після підписання та погодження всіх документів, оргкомітет обере переможця відбору.

Хто входить в журі Національного відбору?

– Олександра Кольцова,

– Alyosha,

– Adam,

–TanyaSha,

–Олександр Стасов,

– Оксана Скибінська,

– Станіслав Медведєв.

Коли відбудеться Дитяче Євробачення?

Дитяче Євробачення-2019 відбудеться 24 листопада в Arena Gliwice – одному з найбільших сучасних розважальних центрів Польщі.