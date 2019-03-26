Дитяче Євробачення-2019: організатори назвали місце проведення конкурсу

Представники Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2019 повідомили, що подія цьогоріч відбудеться у польському місті Ґлівіце.

Грандіозне музичне шоу проведуть на Арені Глівіце (Arena Gliwice) – одному із найбільших і найсучасніших спортивних та розважальних центрів країни.

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Арена Глівіце може похвалитися неймовірними зручностями і організувала низку різних заходів, таких як концерти, спортивні змагання, сімейні шоу, ярмарки, конференції та багато іншого,

– розповіли організатори Дитячого Євробачення про підготування до конкурсу.

Як відомо, Польща стала 17 за рахунком країною-господаркою конкурсу після перемоги Роксани Вєгіль (Roksana Węgiel) в Мінську, Білорусь, у 2018-му. Десятки юних талановитих виконавців зустрінуться на конкурсі 24 листопада 2019 року.



Арена Глівіце в Польщі прийме Дитяче Євробачення-2019 / прес-служба

"Шоу в Мінську було видовищним, і ми не сумніваємося що TVP (польська телекомпанія – LifeStyle 24) влаштує настільки ж блискуче шоу … Ми віримо, що команда TVP вкладе ту ж пристрасть, самовідданість і веселощі в планування заходу на цей листопад", – додали в заяві представники Дитячого пісенного конкурсу Євробачення.

Дитяче Євробачення-2019: дивитись відео онлайн

Що відомо про участь України в Дитячому Євробаченні-2019?Вперше Україна приєдналась до Дитячого пісенного конкурсу Євробачення у 2006 році. Вже через 6 років, у 2012-му, учасниця від України Анастасія Петрик здобула перемогу з піснею "Небо". Грандіозний конкурс наступного року відбувся вже 30 листопада 2013 року в Національному палаці мистецтв "Україна", де вже перемогу виборола мальтійська виконавиця Гайя Каукі.



Не меншим успіхом відзначилась і Дарина Красновецька, яка посіла четверту сходинку на Дитячому Євробаченні у 2018 році в Мінську, Білорусь. Раніше маленька співачка брала участь в шоу "Голос.Діти" і перебувала в складі команди Монатіка. Хто представлятиме з дітей Україну цього року – наразі невідомо.